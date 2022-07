Moment terrifiant, un couteau se faufile derrière l’homme avant de poignarder la victime, 23 ans, dans le dos alors qu’il discute avec des amis

LE moment terrifiant où un suspect se glisse derrière sa victime avant de la poignarder a été révélé.

Lors d’une attaque de sang-froid, le suspect a pris un couteau dans le dos de sa victime sans défense parmi une foule de pubs, sans motif encore connu.

Les flics ont publié une photo de l’homme qui a perpétré l’attaque Crédit : Met Police

Dans la vidéo, on peut voir un homme marcher nonchalamment derrière la victime avant de la poignarder plusieurs fois dans le dos pendant que la foule discute autour d’elle.

Les flics ont publié des images fixes de l’agresseur, tandis que les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Le Sun a choisi de ne pas montrer les images complètes de l’attaque.

Les services d’urgence ont été appelés au pub Fatling Hornchurch, à Havering, dans l’est de Londres, peu après minuit le 23 juillet, après que des flics en patrouille ont été alertés de l’attaque au couteau.

La victime anonyme, âgée de 23 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital et reste dans un état grave mais stable.

Le Met a lancé un appel pour retrouver l’agresseur.

Selon leur déclaration, les agents “ont appelé le service d’ambulance de Londres et ont fourni les premiers soins à l’homme, qui avait subi plusieurs coups de couteau.

“Ses proches ont été informés.”

En plus des images, ils ont publié plusieurs images fixes de l’homme qui a commis le crime.

Le détective Seargent Joe Seals a déclaré: “Nous avons mené un certain nombre d’enquêtes urgentes pour retrouver la personne responsable et nous sommes maintenant en mesure de publier une image d’un homme que nous devons identifier.”

“J’encourage toute personne qui reconnaît cet homme, ou tout témoin qui n’a pas encore parlé à la police, à nous contacter immédiatement.”

Toute personne disposant d’informations est priée d’appeler le 101 et d’indiquer la référence CAD36/23Jul.

Dans un message sur Facebook, le pub a déclaré: “Malheureusement, hier soir, nous avons eu un incident ici au Fatling à l’extérieur du pub.”

“Heureusement, grâce aux actions rapides des membres du personnel et de notre équipe de porte formée médicalement, l’incident a été traité rapidement et nous sommes heureux de dire que la victime va bien et se remet.”