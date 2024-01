Moment terrifiant, un camion de pompiers incontrôlable tourne à grande vitesse dans une rue glacée du Missouri, laissant les spectateurs crier d’effroi

Par Martha Williams pour Dailymail.Com





Un camion de pompiers est devenu incontrôlable sur une route glissante du Missouri

Le véhicule de secours a glissé en rond à toute vitesse avant de percuter un véhicule.

Les spectateurs ont crié en voyant le camion presque s’écraser sur leur maison.

C’est le moment fou où un camion de pompiers perd le contrôle et part en tête-à-queue dans une rue glacée du Missouri à toute vitesse tandis que les spectateurs terrifiés hurlent.

Le district de protection contre les incendies de la communauté de Rock répondait à une alarme incendie dans une subdivision du comté de Jefferson, près de Saint-Louis, lorsque l’incident a eu lieu.

Dans des images choquantes : le camion a été filmé alors qu’il volait sur la route verglacée, tournant en rond au fur et à mesure.

Le camion a failli percuter une maison dans la rue avant de percuter un véhicule, provoquant un énorme bruit de collision.

Des passants effrayés ont paniqué sur le porche de leur maison en criant « oh mon Dieu » et même en hurlant à un moment donné.

Les voisins Joe Lawson et Katelynn Voisey ont enregistré des vidéos du camion de pompiers alors qu’il perdait de la traction sur la route en pente et courbe recouverte de glace glissante.

Après avoir percuté la voiture, le camion s’est coincé sur une zone herbeuse entre deux maisons.

“Vers 7 heures du matin, le district de protection contre les incendies de la communauté de Rocky a été envoyé vers une autre alarme dans le bloc 1 700 de Parkside Place”, indique un communiqué du district de protection contre les incendies de la communauté de Rocky.

« Après avoir réagi dans des conditions météorologiques défavorables, l’appareil de Rock Community a commencé à glisser et a finalement heurté la voiture impliquée dans l’accident initial et s’est arrêté.

“Il n’y a aucun dommage structurel à signaler lors de cet incident et le camion de pompiers impliqué ainsi que la voiture d’origine impliquée ont tous deux subi des dommages.”

“Aucun blessé n’a été signalé lors de cet incident parmi les personnes impliquées.”

L’incident troublant impliquant le véhicule d’urgence survient dans un contexte de conditions météorologiques extrêmes et dangereuses qui se sont répandues cette semaine dans certaines parties des États-Unis.

Les plans et les régions du sud des États-Unis ont été touchés par un hiver glacial qui a entraîné des dangers, en particulier pour les conducteurs.

Des routes glissantes et verglacées se sont développées au cours de la semaine à la suite des tempêtes précédentes et pourraient devenir plus dangereuses, car le National Weather Service a mis en garde contre les conditions routières dangereuses dans le Missouri, ainsi que d’éventuelles pannes de courant.

Depuis lundi, 70 millions de personnes du nord du Texas jusqu’aux Grands Lacs ont été soumises à un avis de météo hivernale et ont été invitées à faire preuve de prudence sur les routes.

Le temps froid persistant est responsable d’au moins 27 décès dans le Tennessee, selon le ministère de la Santé du Tennessee.

L’agence de gestion des urgences du Mississippi a déclaré dimanche que 11 personnes étaient mortes de causes liées au temps glacial depuis le 14 janvier.

Seize autres décès ont été liés aux conditions météorologiques dans l’Oregon, dont une femme enceinte de 21 ans, son frère de 15 ans et son petit ami après que des câbles sous tension sont tombés sur leur voiture et les ont électrocutés à mort.

L’Illinois, la Pennsylvanie, le Mississippi, l’État de Washington, le Kentucky, le Wisconsin, New York et le New Jersey ont également connu des décès.