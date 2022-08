Moment terrifiant, un amateur de plage lutte contre SHARK dans des eaux peu profondes avec des familles entendues crier après des attaques le long de la côte américaine

Un HOMME a été filmé en train de lutter avec un requin alors que l’animal a été repéré au large d’une plage populaire dimanche.

Les amateurs de plage ont été stupéfaits lorsque leur journée de détente s’est transformée en chaos après que l’animal s’est échoué à Smith Point County Park, à New York.

La vidéo a capturé le moment choquant où un amateur de plage a lutté contre un requin sur le rivage Crédit : Jam Press/@yessiryesher/LOCAL NE

Certains téléspectateurs ont été choqués par les actions de l’homme tandis qu’une personne a révélé ce qui aurait pu être la raison de l’interaction Crédit : Jam Press Vid/@yessiryesher/LOCA

Dans le clip, on peut voir un homme debout dans des eaux peu profondes alors qu’il tire une queue grise vers la surface.

Alors qu’il laisse tomber l’animal, on peut entendre des gens crier en arrière-plan, avant que le requin ne tente de s’éloigner rapidement.

Malgré cela, l’homme essaie à nouveau de tirer le poisson vers le rivage mais s’enfuit à chaque fois que la marée monte.

Une femme peut être entendue dire: “Sainte merde” à plusieurs reprises alors que l’homme se bat avec le requin sur terre.

Alors que l’animal est pris dans l’emprise de l’homme, il demande de l’aide à un passant.

Téléchargé sur les histoires Instagram, il y avait d’autres mises à jour sur le visiteur indésirable – y compris un cliché de deux hommes tenant le requin pendant que les gens filment en arrière-plan.

Cependant, les gens ont été choqués par les actions de l’homme, beaucoup se demandant pourquoi il avait pris le requin de son habitat naturel.

Dans un autre message, téléchargé par un compte local d’observations, les gens ont partagé leurs réflexions.

“LES REQUINS VIVENT DANS L’OCÉAN!!” une personne a commenté.

Une autre personne a ajouté: “Laissez-les tranquilles, c’est là que nous envahissons.” [sic]

“Une raison pour laquelle ils ont sorti ce requin de l’eau ? N’est-ce pas un habitat ?” quelqu’un d’autre a dit.

Une personne a dit: “J’aurais aimé que le requin morde ce type. Laissez les animaux tranquilles!”

“Pauvre requin”, a commenté un autre spectateur.

Quelqu’un d’autre a offert un aperçu de leurs actions, donnant une raison valable pour le retrait.

“Je suppose que d’après le coupe-boulons de la première photo, ils essaient en fait de retirer un hameçon, bien que la vidéo donne l’impression que leurs intentions sont malveillantes”, a déclaré la personne.

Ces derniers mois, les observations et les attaques de requins ont augmenté à travers les États-Unis, avec la jambe d’un homme laissée en « lambeaux » après avoir été « mutilé » au large de Jacksonville, en Floride.

Au moins six attaques de requins ont été signalées en quelques semaines seulement.

Max Haynes, 16 ans, était l’une des six victimes qui ont été mordues.

Il surfait sur Fire Island quand son pied a été mordu.

“J’ai senti quelque chose sur mon pied comme un piège à ours, attrapez-moi juste d’en bas. Il est allé droit sur mon pied et s’est serré. J’avais l’impression que ça me cassait le pied », a-t-il déclaré au Post.

Shawn Donnelly, 41 ans, a été renversé de sa planche de surf lorsqu’un requin tigre des sables a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe.

Un touriste de 49 ans originaire de l’Arizona a été attaqué par un requin à Seaview Beach le même jour.

La police a déclaré que “le requin est venu par derrière et l’a mordu au poignet gauche et aux fesses”.

John Mullins, 17 ans, qui participait à une formation de sauveteur, a été attaqué par un requin le 7 juillet.

Le sauveteur Zach Gallo, 33 ans, a également été mordu alors qu’il effectuait des exercices d’entraînement à Smith Point Beach le 3 juillet.

Une carcasse de grand requin blanc s’est également échouée sur une plage du village de Quogue le mois dernier. Il mesurait 7 à 8 pieds de long.

Plusieurs plages de la rive sud ont été fermées en raison des récentes observations.