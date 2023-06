Moment terrifiant, un adolescent détourne une voiture de police et traverse la ville à 113 mph – avant de finalement s’écraser dans une haie

C’est le moment terrifiant où un adolescent a détourné une voiture de police et traversé une ville à 113 mph – avant de finalement s’écraser dans une haie.

Dafydd Williams, 19 ans, a été pris sur les images de la caméra de tableau de bord de la voiture de police essayant de fuir la police sur les routes de campagne après avoir tenté de l’arrêter pour une autre infraction.

Le tribunal a appris que Williams était sous l’influence de l’alcool lorsqu’il a volé la voiture 1 crédit

Des images ont été prises au moment où la voiture s’est écrasée dans une haie Crédit : Media Wales

Des agents avaient été appelés pour signaler une attaque raciste contre un garagiste et étaient en route pour appréhender Williams et un complice.

Ils sont sortis de la voiture de patrouille pour Taser le copain voyou quand Williams a sauté et s’est enfui.

L’adolescent a ensuite fait courir le véhicule à travers Machen, dans le sud du Pays de Galles, dépassant de peu d’autres automobilistes avec une autre voiture de police qui le suivait.

Williams purgeait déjà une peine de prison avec sursis de 16 semaines pour vols et conduite alors qu’il était disqualifié, a déclaré le tribunal de la Couronne de Cardiff.

Le procureur Roger Griffths a déclaré que « l’absence de mots » pouvait décrire de manière adéquate la terrifiante vidéosurveillance.

Il a déclaré: « Il est monté sur le trottoir près des piétons. Il a accéléré dans une zone bâtie et a conduit jusqu’à 90 mph dans une zone de 30 mph, effectuant un certain nombre de manœuvres de dépassement dangereuses et contrevenant aux panneaux de signalisation.

« Il a traversé le village de Machen à 80 mph et à un moment donné a atteint 113 mph dans une zone de 30 mph, déviant d’un côté à l’autre.

« À un moment donné, l’accusé a tenté d’utiliser un arrêt de bus pour entreprendre une Honda Jazz rouge, mais il est entré en collision avec son arrière à 64 mph, obligeant la Honda à traverser la chaussée et à entrer en collision frontale avec une Nissan voyageant dans la direction opposée. «

Après que Williams se soit écrasé dans la haie, il a essayé de s’enfuir mais a été attrapé par un chien policier.

Les flics ont remarqué une odeur « écrasante » d’alcool de l’escroc Williams, qui semblait « très ivre », a appris le tribunal.

DE JUSTESSE

Un témoin qui a capturé les images de la dashcam et qui était garé à proximité à ce moment-là, a déclaré qu’il s’agissait d’un « appel rapproché ».

Il a déclaré: « Nous roulions dans la voie et j’avais décidé de ne pas accélérer en sachant qu’un pont à un véhicule approchait.

« Alors que nous arrivions au coin de la rue, un véhicule de police se trouvait au milieu de la route.

« Alors que le véhicule de police faisait une embardée, il a perdu le contrôle et a disparu à travers la haie. C’était un appel de peu. »

Comparaissant devant le tribunal, Williams a reconnu la possession d’une arme offensive, des voies de fait aggravées par la race, des dommages criminels aggravés par la race, la conduite d’une voiture de police sans autorisation, une conduite dangereuse, des dommages à la propriété, la conduite alors qu’il était disqualifié et inapte à boire sans assurance ni permis.

Il avait également déjà été condamné pour conduite dangereuse, possession d’une fausse arme à feu dans l’intention de provoquer la peur de la violence et des menaces de mort.

Richard Ace, atténuant, a déclaré: « Il y a un niveau évident d’immaturité, non seulement parce qu’il a 19 ans, mais parce que c’est un jeune homme immature pour son âge.

« Il a été initié à l’alcool et à la drogue alors qu’il n’était qu’un adolescent. À 16 ans, il a commencé à commettre des délits. »

Le juge recorder Simon Hughes a emprisonné Williams pendant 92 semaines et lui a interdit de conduire pendant près de quatre ans.

S’exprimant après l’affaire, la surintendante Leanne Brustad a déclaré: «Dafydd Williams a été arrêté par des agents après avoir été vu conduire dangereusement.

« Il a choisi de prendre ensuite une voiture de police marquée, alors qu’il était en état d’ébriété, et de mettre les membres du public et les usagers de la route – dont beaucoup pensaient sans aucun doute qu’il était un officier utilisant la voiture aux fins prévues en réponse à une urgence – au risque direct de préjudice.

« Une voiture de police marquée n’est pas seulement quelque chose que nos agents utilisent pour répondre aux urgences, c’est une ressource qui nous aide à assurer la sécurité de nos communautés.

« Le comportement dangereux de Williams signifiait que nous n’étions pas en mesure d’utiliser cette voiture, qui est financée par le contribuable, pour répondre aux appels de service pendant qu’elle était réparée. »

William a conduit la voiture à des vitesses de 113 mph avant de l’écraser 1 crédit

Des officiers ont poursuivi Williams sur des routes de campagne au Pays de Galles 1 crédit