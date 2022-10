Moment terrifiant souriant ‘carjacker’ avec MACHETTE cogne sur la vitre de la voiture et demande à être laissé dans le véhicule

Des images CHILLING montrent un homme brandissant une machette rayonnant alors qu’il tentait de détourner une voiture.

L’automobiliste terrifié était assis dans la circulation dans le Queensland, en Australie, lorsque le type a tapé sur la vitre et a souri tout en tenant l’énorme lame.

L’homme sourit en tenant une machette contre la fenêtre Crédit : TikTok/@brisbaneincidentalerts

On pouvait le voir marcher dans la circulation vers la voiture Crédit : TikTok/@brisbaneincidentalerts

Le passager Ash Massacre a filmé l’horrible rencontre à Deception Bay lundi.

Un clip partagé sur TikTok montre l’homme marchant vers la voiture en balançant un couteau.

Il se tient alors près d’une des fenêtres et demande à être admis dans la voiture.

L’homme soulève alors la machette et tape plusieurs fois sur la vitre tout en souriant à la caméra.

Après avoir tenté d’ouvrir la porte, il abandonne et marche dans la rue avec l’arme toujours à la main.

Ash a déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de partir car ils étaient entourés d’autres véhicules.

Elle a déclaré dans une autre vidéo: “C’était absolument terrifiant.

“Je ne savais pas quoi faire. J’étais sous le choc.

“Nous nous étions arrêtés aux feux et, en gros, je pouvais voir un mec marcher à travers et je me disais” Qu’est-ce qu’il fait?

“Et mon mari est comme, ‘Oh, il se promène avec une machette’ et il la balançait.

“Alors j’ai commencé à enregistrer parce que je pensais que c’était bizarre et que mes sœurs ne croiraient jamais ça.”

La police a été appelée sur les lieux et un homme de 21 ans a été arrêté.

Il a depuis été accusé de menaces de violence, d’entrée illégale de véhicules à moteur et d’entrave à la police.

La police du Queensland a annoncé qu’il devait comparaître devant le tribunal en décembre.

Cela survient après qu’un coursier lors d’une livraison ait fait piquer sa camionnette lorsqu’un voleur a sauté sur le siège avant alors qu’il cherchait des colis.

Il regarda le bandit s’éloigner en laissant la porte arrière ouverte et les paquets éparpillés dans la rue.

Des images du vol de 9 h 30 montrent le moment où le coursier s’est rendu compte qu’il était victime d’un détournement de voiture et a regardé avec horreur le voleur s’enfuir.

Le spectateur Richard Lewis, 34 ans, a conduit après la camionnette lors du vol de Birmingham, mais a abandonné après qu’elle se soit précipitée à travers un feu rouge.

L’ingénieur a déclaré: “C’était absolument fou, je passais devant et j’ai vu ce type sauter soudainement et partir.

“Je le poursuivais sur environ un mile environ, il dépassait facilement les 30 mph mais je n’ai pas pu le rattraper après qu’il ait brûlé un feu rouge, c’était trop dangereux.”

Il a essayé d’ouvrir la portière de la voiture mais n’a pas réussi à entrer Crédit : TikTok/@brisbaneincidentalerts