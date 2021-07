Moment terrifiant où deux femmes tombent d’une balançoire au bord d’une falaise de 6000 pieds lorsque la chaîne se brise – et elles SURVIVEnt

C’est le moment effrayant où deux jeunes femmes ont été jetées d’une balançoire au bord d’une falaise de 6 300 pieds en Russie.

La paire se balançait au-dessus du canyon Sulak au Daghestan lorsqu’un câble tenant la chaise s’est cassé, selon des rapports.

4 La balançoire est un hotspot touristique populaire

4 Les filles ont été catapultées vers l’avant lorsqu’une chaîne tenant la balançoire s’est cassée

Heureusement, les filles ont atterri sur une plate-forme étroite sous le bord de la falaise, les sauvant d’une mort certaine.

Hormis le choc, les jeunes Russes ont subi quelques coupures et contusions.

La police lance une enquête et des contrôles de sécurité sont effectués sur des balançoires similaires à proximité, où le canyon a plus d’un mile de profondeur.

« Les filles ont eu peur et ont subi des égratignures, mais aucune d’entre elles n’a subi de blessures graves », a déclaré une source à Komsomolskaya Pravda.

« C’est effrayant d’imaginer ce qui aurait pu se passer s’ils glissaient alors que les balançoires étaient à une hauteur maximale », a prévenu le journal.

Le conseil local de Kazbekovsky exige désormais que toutes les balançoires près du bord de la falaise soient supprimées, ont indiqué des rapports.

La gorge de Sulak est plus profonde que le Grand Canyon aux États-Unis et décrite comme le canyon le plus profond d’Europe.

Le ministère du Tourisme du Daghestan a déclaré que la balançoire « ne répondait pas aux normes de sécurité ».

4 Les filles ont atterri sur une plate-forme étroite juste sous le bord de la falaise

4 Les autorités locales veulent que toutes les balançoires similaires autour du canyon soient supprimées

« En conséquence, les jeunes femmes sont tombées de la balançoire », a déclaré leur communiqué.

« Les forces de l’ordre et d’autres services effectuent déjà des contrôles pertinents pour s’assurer que rien ne menace la vie et la santé ».

Les balançoires casse-cou sont devenues populaires auprès des touristes au Daghestan, une région russe face à la mer Caspienne.