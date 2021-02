C’est le moment terrifiant où un requin a failli arracher la main d’un adolescent après avoir attrapé son poisson et l’avoir traîné dans l’eau sur 20 mètres.

Jahmon Wilson, 18 ans, venait de capturer un grand martin à Nelson, en Nouvelle-Zélande, lorsque le requin baleinier en bronze « boules » l’a entouré.

Les pêcheurs sous-marins à proximité avaient averti Jahmon que des requins approchaient après sa capture réussie.

Avant que l’adolescent n’ait eu la chance de récupérer son arme et de rentrer chez lui, l’eau est devenue blanche autour de lui et le requin a attrapé son poisson, manquant sa main de quelques centimètres seulement.

Puis, tout en serrant toujours son fusil, le requin a traîné Jahmon dans l’eau pendant 20 mètres avant de couper sa ligne.

« Au départ, je pensais que le martin-pêcheur avait juste un peu plus de vie dedans, parce que parfois ils ont encore des nerfs et ils donnent encore des coups de pied », a déclaré Jahmon.

«Ensuite, j’ai senti la force du requin me frapper et le martin-pêcheur m’a arraché des mains, et à ce moment-là, tout n’était que de grandes eaux vives.

« Je tenais mon fusil qui était attaché au spearfish – il m’a donc remorqué dans l’eau pendant environ 20 mètres avant de couper la ligne. »

La rencontre rapprochée survient quelques semaines seulement après que Kaelah Marlow, 19 ans, a été mutilée à mort par un grand requin blanc au large de Waihi Beach en Nouvelle-Zélande.

Jahmon sait à quel point il a eu de la chance de s’échapper indemne.

« En général, les bronzies ne sont pas très agressifs mais c’était un cas très extrême et unique j’en suis sûr », a-t-il déclaré.

«Le gars avec qui j’étais dans l’eau est un photographe sous-marin et a passé beaucoup de temps avec les requins, et il a également été extrêmement surpris de ce qui s’était passé.

« Le gars a dit qu’il cherchait la première chose qu’il pourrait trouver pour faire un garrot alors il pensait au pire des cas.

«J’ai probablement eu beaucoup de chance de ne pas au moins me faire mordre ou mordre la main, ou même d’avoir perdu la main.

«Je suppose que j’ai juste de la chance que le requin ait bien visé et mordu le martin à ma place.

‘VRAIMENT BALLSY’

L’adolescent a déclaré que les requins baleiniers en bronze n’attaquent pas souvent les gens, mais se rapprochent souvent des humains et essaient de voler leur poisson.

« Cet événement vraiment, vraiment malheureux qui s’est produit à Waihi où cette fille a été attaquée – c’était un grand blanc », a-t-il déclaré.

«Ils sont moins courants dans les eaux néo-zélandaises. Les grands blancs sont en quelque sorte une autre histoire.

« Les baleiniers de bronze ne sont pas des mangeurs d’hommes, ils n’attaquent pas souvent les gens. »

Il a expliqué: «Ils peuvent s’approcher assez près et voler votre poisson, mais très, très, très rarement, ils mangeront un poisson de votre main comme ça.

«C’est un requin vraiment boules, vraiment confiant.

« Il voulait juste une nourriture gratuite et facile et si cela signifiait me voler le martin-pêcheur alors c’était tout pour lui. »

Jahmon, de Nelson, sur l’île du sud de la Nouvelle-Zélande, a déclaré que le choc de la rencontre avait laissé place à la gratitude.

Je suppose que j’ai de la chance que le requin ait bien visé et mordu le martin à ma place. « Jahmon Wilson

Il a déclaré: «C’était mon tout premier martin que j’ai abattu – c’est un gros poisson et j’avais hâte d’en nourrir tous mes amis et ma famille.

«Si je ne l’avais pas filmé, j’aurais été un peu plus amer à ce sujet.

«Mais en sortant de l’eau, vous ne pouvez pas vraiment être fou d’une expérience comme celle-là.

« C’est une expérience que seule une poignée de personnes dans le monde vivra probablement, donc cette expérience à elle seule valait probablement la peine de perdre le poisson. »

Il a ajouté: « Avec les requins, nous sommes dans leur cour arrière.

« Donc, vous devez juste les traiter avec respect et tant que vous ne leur posez pas de menace, ils ne vous constitueront probablement pas une menace. »

Les baleiniers en bronze, également connus sous le nom de requins cuivrés, ne sont généralement pas agressifs pour les humains à moins que la nourriture ne soit présente.

Cependant, ils ont été connus pour harceler les pêcheurs au harpon dans une tentative de voler leurs prises.

Trois attaques de requins sur dix en Nouvelle-Zélande sont attribuées à l’espèce.