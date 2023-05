Moment terrifiant, la « cigarette électronique » explose et remplit la cabine d’easyJet de fumée alors que les passagers crient de panique

C’est le moment où une cigarette électronique aurait explosé dans une cabine easyJet – la laissant remplie de fumée alors que les passagers hurlaient de terreur.

Le vol a été contraint de faire demi-tour après la découverte de l’incendie dans un casier supérieur.

Les passagers ont été terrifiés après qu’un compartiment supérieur a pris feu Crédit : RTS

De braves voyageurs ont éteint l’incendie à mains nues Crédit : RTS

Un type pouvait être vu en train de tapoter le feu alors que la fumée remplissait la cabine Crédit : RTS

L’avion volait de Genève à Amsterdam le 18 mai avant que les passagers ne voient de la fumée s’échapper d’un compartiment à bagages à main.

Un passager de l’Airbus A320 d’easyJet a filmé le fiasco enflammé qui a montré le casier orange brillant alors que les voyageurs tentaient d’éteindre l’incendie à mains nues.

Un groupe d’hommes s’est rassemblé autour du feu et a essayé de saisir le sac à l’intérieur du compartiment fumeur.

Un homme a réussi à attraper un objet qui brillait en rouge et l’a jeté sur le côté avant que les autres n’éteignent le feu au sol.

Les cris des passagers peuvent être entendus remplir la cabine alors que les gens ont commencé à paniquer face à la situation cauchemardesque.

La lueur de l’intérieur du casier s’est éteinte alors qu’un type en casquette tapotait l’intérieur de l’espace tandis que de la fumée grise continuait de se répandre.

Selon les premières informations, une cigarette électronique serait à l’origine de l’incendie après avoir explosé à l’intérieur d’un sac de voyage.

Les images se terminent par un clip de la cigarette électronique carbonisée qui a été laissée en lambeaux après avoir pris feu.

EasyJet permet aux passagers qui transportent des cigarettes électroniques d’emporter également deux batteries de rechange, mais indique que les appareils doivent être éteints et déconnectés pendant le vol.

Mais dans cette affaire, la Radio Télévision Suisse (RTS) a rapporté que deux témoins ont affirmé que l’e-cigarette aurait été laissée connectée à une batterie externe pour la recharger, ce qui a initialement déclenché l’incendie.

Après l’incident, l’avion est retourné à Genève et le vol a été reporté au lendemain.

Selon Simpleflying, aucun passager n’a signalé de blessure.

EasyJet a déclaré à la RTS que « l’incident fera l’objet d’une enquête formelle, conformément aux procédures ».

S’adressant à l’organisation, un couple sur le vol a rappelé les horreurs dont ils ont été témoins lors du court voyage.

« On dirait que ça dure une éternité, alors que ce n’est vraiment que quelques secondes et que tout s’est éteint très vite. Il y a cette odeur qui prend à la gorge et on panique, parce qu’on est coincé dans un avion », ont-ils dit.

Cela survient après qu’un avion transportant l’équipe féminine d’Arsenal a pris feu lors d’un vol de retour à Londres après un match de Ligue des champions en avril.

Des photos montraient des flammes provenant de l’un des moteurs du Boeing 737 sur la piste de l’aéroport de Braunschweig Wolfsburg en Allemagne.

Et en janvier, un incendie s’est déclaré dans un avion alors que des centaines de passagers étaient entassés dans leurs sièges en attendant le décollage.

La vidéo de la scène d’horreur montrait des voyageurs terrifiés s’éloignant de l’incendie alors que la fumée remplissait la cabine et que les agents de bord se précipitaient pour éteindre l’incendie qui avait blessé deux personnes.