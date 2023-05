C’est le moment terrifiant que les touristes britanniques sautent d’un navire qui coule après qu’il ait chaviré dans le « Triangle des Bermudes » en Égypte.

Le groupe de 16 personnes était à bord d’un yacht de luxe de 137 pieds lors de vacances de rêve en mer Rouge le mois dernier.

Le yacht de luxe de 137 pieds a chaviré en mer Rouge le mois dernier Crédit : YouTube

Le touriste britannique a sauté du navire en train de couler et dans le « triangle des Bermudes égyptien »

La plupart des passagers à bord du navire auraient perdu la plupart de leurs effets personnels Crédit : YouTube

Le navire bascula sur le côté et fut bientôt réclamé par la mer

Les touristes britanniques ont été rejoints par dix Européens d’un club de plongée espagnol, qui avaient prévu de descendre sur le pittoresque récif de Shaab Abu Nuhas.

Le plan d’eau est officieusement connu sous le nom de Triangle des Bermudes égyptien.

Pendant le voyage, le Carlton Queen chavire subitement le 24 avril.

Des images terrifiantes ont montré le navire renversé sur le côté immergé dans l’eau avec une course contre la montre avant d’être réclamé par la mer.

Un Britannique saute à l’eau.

On entend le reste des passagers essayer d’alerter les services d’urgence alors qu’un pétrolier à proximité envoie un signal de détresse à partir de ses klaxons.

Christian Hanson, qui était à bord du bateau qui coulait, a déclaré au Mirror que l’accident avait pris la plupart des passagers par surprise.

Il a dit : « Ça allait être une belle traversée facile… on parlait de la plongée puis tout d’un coup il y a un énorme balancement dans le bateau et les tables se dirigent vers nous et on doit lever les jambes pour l’éviter s’écraser sur nous.

« Le bateau a basculé à environ 40 degrés, vous pouvez voir les bulles dans l’eau siffler devant les fenêtres sur lesquelles nous nous tenons maintenant, la pression de l’eau projetait également de l’eau à travers les fissures autour de la fenêtre. »

Christian était avec deux autres et a failli se retrouver coincé dans la cabine.

Au milieu de l’horreur, les courageux touristes se sont frayé un chemin.

Christian a déclaré: « Tout le temps, nous avons dû penser que si ce bateau se retournait, nous serions morts… les fenêtres auraient pu se briser, il y avait tellement de façons qui auraient pu nous piéger là-dedans. »

Une fois sortis sains et saufs, ils ont pu embarquer sur des radeaux de sauvetage.

Il n’y a eu ni mort ni blessé grave. Cependant, la plupart des passagers auraient perdu tous leurs effets personnels.

Le Sun Online a atteint la flotte Carlton pour commentaires.

Une fois que les passagers ont quitté le navire chaviré en toute sécurité, ils ont pu monter à bord de certains radeaux Crédit : YouTube