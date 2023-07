Moment terrifiant, de la fumée s’échappe de l’avion d’Emirates alors que les passagers sont évacués et que les pompiers arrosent le Boeing 777 avec de l’eau

C’est le moment terrifiant qu’un vol Emirates a été contraint de retourner à la porte après que de la fumée a commencé à sortir du moteur quelques instants avant le décollage.

Des camions de pompiers ont été vus en train de pulvériser fumeur arrière du Boeing 777 avant un vol de Saint-Pétersbourg, en Russie, à Dubaï.

Les passagers à bord du jet ont été contraints d'évacuer

Les secours sont rapidement intervenus

Les passagers ont débarqué de l’avion et se sont précipités dans le terminal de l’aéroport de Pulkovo peu avant minuit.

Les services d’urgence russes ont déclaré: « De la fumée est venue d’un moteur d’avion à l’aéroport de Saint-Pétersbourg Pulkovo.

Emirates a déclaré: «Le vol EK176 de Saint-Pétersbourg à Dubaï le 30 juin 2023 est revenu au stand en raison de rapports faisant état de détection de fumée lors du refoulement pour le départ.

« Par mesure de précaution, tous les passagers et l’équipage ont été débarqués pendant que l’avion était pris en charge par les autorités locales et les services d’incendie. »

La cause de la fumée n’a pas été révélée, mais 228 passagers et 15 membres d’équipage ont évacué l’avion.

Le vol a finalement décollé avec cinq heures de retard et est arrivé en toute sécurité à Dubaï vers 11h30, heure locale, après un vol de six heures et demie.

Un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré: «Les passagers ont été remontés à bord une fois les inspections terminées et l’avion est parti avec un retard.

« Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

« La sécurité de nos passagers et de l’équipage de cabine est de la plus haute importance et elle ne sera pas compromise. »

Emirates a continué à opérer des vols à destination et en provenance de la Russie malgré la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, qui a vu les compagnies aériennes occidentales annuler tous les services vers le pays.

Les sanctions occidentales relatives à l’industrie aéronautique ont affecté la capacité de la Russie à entretenir et réparer les avions.

L’année dernière, les passagers ont entendu un horrible « coup fort » alors qu’un boulon desserré déchirait un trou massif dans un Airbus A380.

Le bruit assourdissant a secoué les vacanciers voyageant de Dubaï à Brisbane à peine 45 minutes après le décollage.

Le bruit soudain aurait pu être ressenti à travers le sol, mais les passagers terrifiés n’avaient aucune idée de ce qui l’avait causé.

Heureusement, le voyage de 14 heures s’est déroulé sans autre problème et le personnel de cabine est resté calme.

Mais après avoir atterri à l’aéroport international de Brisbane vers 23 heures, les voyageurs ont été stupéfaits de découvrir un trou béant sur le côté de l’avion.

Les photos montrent où le fuselage gauche de l’avion avait été éventré, ce qui aurait été causé par un boulon détaché du train avant.

L'avion était sur la piste sur le point de décoller