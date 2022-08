Moment terrifiant cinq requins de 12 pieds chassent en meute près des plages de New York avant de lancer une attaque brutale

C’est le moment terrifiant où cinq requins de 12 pieds ont été aperçus en train de chasser en meute près des tristement célèbres plages de Fire Island à New York avant de lancer une attaque brutale.

On peut voir les bêtes sous-marines élaborer un plan sur la façon de tendre une embuscade à un banc de poissons de soute pour obtenir une collation substantielle.

L’essaim de requins a été vu traquer leurs proies près des rives des plages de Fire Island Crédit : Duncan Weir / Fox News

Les bêtes sous-marines se dirigeaient vers une embuscade contre un banc de poissons de soute Crédit : Duncan Weir / Fox News

Le photographe Duncan Weir a capturé une vue aérienne extraordinaire des bouffonneries des requins alors qu’ils traquaient les eaux claires.

Il a partagé les images étranges, tournées près de la plage de l’Atlantique à Islip, New York, au milieu d’un pic inquiétant d’observations et d’une série d’attaques.

On peut voir les cinq féroces se rassembler pour éliminer leur proie sans méfiance, qui se trouvait à environ 200 mètres du rivage.

Les requins se sont étalés, près de la surface de l’eau, pour s’assurer qu’ils s’approcheraient sous tous les angles pour une « frénésie alimentaire ».

Les experts d’OCEARCH, une organisation qui collecte des données sur les océans, ont suggéré que les requins ont acquis la confiance nécessaire pour se rapprocher de la terre ferme à la recherche d’un repas.

Le fondateur et chef de l’expédition, Chris Fischer, a déclaré à Fox : “La véritable augmentation des observations de requins est due au retour du bunker.”

Les poissons de soute – également connus sous le nom de menhaden – nagent en grands bancs près de la surface de l’eau pendant les mois de printemps, d’été et d’automne.

Les créatures à la peau argentée, surnommées “le poisson le plus important de la mer”, sont souvent repérées en train d’être poursuivies par des essaims de requins.

Fischer a ajouté: “La façon dont les requins chassent les menhaden, c’est qu’ils les poussent contre la plage.

“Ils les entasse contre la plage, puis ils commencent à les parcourir à tour de rôle pour se nourrir.”

Les requins dans le clip peuvent être vus en train d’utiliser ces tactiques d’intimidation alors qu’ils se dirigent vers le poisson avant de prendre une bouchée.

Les Américains ont été avertis de rester vigilants lorsqu’ils visitent les plages le long de la côte après une série d’attaques de requins à Long Island.

Au moins six attaques de requins ont été signalées au cours des dernières semaines, bien qu’aucune d’entre elles n’ait été mortelle.

Une victime de 16 ans, Max Haynes, surfait sur Fire Island lorsqu’il a senti l’une des bêtes lui mordiller le pied à seulement 45 pieds du rivage de Kismet Beach.

Il a déclaré au Post: “J’ai senti quelque chose sur mon pied comme un piège à ours, attrapez-moi par le bas. Il est allé droit sur mon pied et s’est serré.”

ATTAQUES DE REQUINS

Shawn Donnelly, 41 ans, a été renversé de sa planche de surf lorsqu’un requin tigre des sables a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe après avoir frappé le requin pour repousser la bête.

Et un touriste de 49 ans originaire de l’Arizona a été attaqué par un requin à Seaview Beach le même jour.

Selon le New York Post, la police a déclaré que “le requin est venu par derrière et l’a mordu au poignet gauche et aux fesses”.

John Mullins, 17 ans, qui participait à une formation de sauveteur, a été attaqué par un requin le 7 juillet.

Le sauveteur Zach Gallo, 33 ans, a également été mordu alors qu’il effectuait des exercices d’entraînement à Smith Point Beach le 3 juillet.

La semaine dernière, une carcasse de grand requin blanc s’est échouée sur une plage de Quogue Village. Il mesurait 7 à 8 pieds de long.

Plusieurs plages de la rive sud ont été fermées en raison des observations.

Nous avons déjà expliqué comment une carte choquante a révélé les États américains dans lesquels vous êtes le plus susceptible d’être mutilé par un requin – et pourquoi une attaque “délit de fuite” est la plus courante.