Moment terrifiant Brit se trouve à quelques centimètres des mâchoires mortelles d’un grand requin blanc de 5 000 livres alors qu’il se régale d’appâts sanglants

CECI est le moment d’arrêt cardiaque qu’un Britannique a échappé de justesse aux mâchoires tueuses d’un grand blanc dans un point chaud de requins.

Les images montrent la bête tueuse se rapprochant à quelques centimètres de la cage de protection où le photographe Euan Rannachan tentait de casser la créature.

La bête s’est retrouvée à quelques centimètres des photographes dans la cage 1 crédit

Le requin montrait les dents aux plongeurs 1 crédit

À un moment donné, le requin s’est retrouvé face à face avec le courageux photographe – avec seulement une cage en métal entre les deux alors que le requin se régalait d’appâts sanglants.

Un grand requin blanc pèse en moyenne 5 000 livres et peut mesurer jusqu’à 23 pieds de long.

Les photos révèlent l’énorme requin montrant ses mâchoires aux photographes dans la cage alors qu’il se débat dans l’eau.

Euan, 36 ans, a vécu une expérience déchirante au large de l’île de Guadalupe, à 120 milles au large des côtes mexicaines.

Le photographe se souvient : « Ce fut une rencontre inoubliable avec le roi de l’océan.

« J’étais très excité à cause de la position du bateau et de l’endroit où le soleil le faisait pour que je puisse voir très facilement à travers l’eau. »

Le plus grand requin blanc de tous les temps, surnommé « Deep Blue », a été repéré au large de l’île de Guadalupe l’année dernière.

Pesant 2,5 tonnes, la puissante bête mesure une hauteur incroyable de huit pieds avec d’énormes nageoires et des dents acérées comme des rasoirs.

Le gigantesque grand blanc a envoyé des ondulations à travers le monde lorsqu’il a été filmé pour la première fois en 2014 au large de l’île de Guadalupe au Mexique.

Lorsque le chercheur Mauricio Hoyos Padilla a publié un clip d’elle en 2015, il est instantanément devenu viral.

On pense que Deep Blue était peut-être enceinte lors de sa découverte, car les femelles ont tendance à rester seules à des profondeurs élevées jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à accoucher, selon Surf Researcher.

Les experts pensent que Deep Blue est le plus grand grand blanc jamais vu et qu’il vit depuis plus de cinq décennies – malgré la pollution, la chasse et la pêche qui réduisent souvent la durée de vie.

Malgré leur notoriété pour être des requins dangereux, Deep Blue n’a pas de personnalité agressive, selon les experts.

Deux plongeurs en cage se sont retrouvés face à face avec un requin terrifiant à Guadalupe, au Mexique, avec des images incroyables montrant le prédateur au sommet géant nageant dangereusement près du couple courageux.

Et bien qu’il n’ait pas été possible de prendre une mesure exacte, la bête colossale semblait pouvoir être plus grande que le requin Deep Blue de 20 pieds qui détient actuellement le titre de plus grand requin blanc de la planète.

Cela vient après que des images à couper le souffle ont révélé la taille énorme d’un autre des plus grands grands requins blancs du monde alors que la bête traquait la côte américaine.

Un grand blanc a décapité un plongeur plus tôt cette année sous les yeux de pêcheurs horrifiés.