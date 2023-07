Moment terrifiant American Bully XL accuse la police après avoir été déchaîné par le propriétaire qu’ils tentaient d’arrêter

C’est le moment terrifiant qu’un chien American XL Bully a accusé de policiers après avoir été lâché par son propriétaire.

Des images montrent les officiers forcés d’esquiver la bête alors qu’elle était sortie d’une maison par un suspect qu’ils tentaient d’appréhender dans le South Yorkshire.

Images de caméras corporelles de policiers attaqués par un chien dangereux lors d’un incident policier 1 crédit

Deux flics ont été attaqués par un XL Bully 1 crédit

On voit les agents pointer des pistolets Taser sur la porte ouverte d’une maison alors qu’ils crient « dehors, maintenant ».

La porte s’ouvre alors davantage et la bête sort en courant et tente d’attaquer les flics.

Cela survient alors que la police de la région a émis un avertissement sévère concernant la race controversée, qui n’est pas interdite au Royaume-Uni.

La police du South Yorkshire affirme que le nombre d’attaques de chiens dans la région a plus que doublé au cours des cinq dernières années.

Et la race représente 25 % de tous les chiens saisis dans la région depuis janvier dernier.

Lors d’un incident choquant, une femme a été mutilée à mort par l’un des deux XL Bullies qu’elle avait achetés après les avoir crus être des « gentils géants ».

Joanne Robinson, 43 ans, est décédée après avoir été attaquée dans sa propre maison à Rotherham en juillet dernier. Son compagnon a été grièvement blessé dans l’incident.

Le constable en chef adjoint Dan Thorpe, de la police du South Yorkshire, a déclaré: « Nous ne pouvons pas ignorer le fait que la race d’intimidateurs XL est représentée de manière disproportionnée dans le nombre d’attaques de chiens auxquelles nous assistons.

« Huit des chiens saisis depuis janvier 2022 par la police du South Yorkshire sont des intimidateurs XL.

« L’année dernière, 89 chiens ont dû être détruits par la police dans l’immédiat de l’incident afin de protéger la sécurité publique. »

Des données choquantes ont révélé que la race était impliquée dans la majorité des attaques mortelles de chiens au Royaume-Uni depuis 2021.

Plus tôt cette année, un homme a été mutilé à mort par un American XL Bully après qu’il se soit retourné contre lui alors qu’il s’en occupait pour un ami à Leigh, Gtr Manchester.

Jonathan Hogg, 37 ans, est entré dans l’enclos des chiens quand il est allé le chercher, laissant des morsures au bras, à la jambe et à la tête, une enquête sur sa mort a été entendue.

Le horreur L’attaque est survenue après qu’un garçon de six ans du South Yorkshire a été scalpé par un chien seulement deux semaines après l’avoir acheté sur Facebook.

Et il s’ensuit une série de mutilations impliquant la race, qui partage l’ADN avec les American Pit Bull Terriers interdits.

Six des dix décès liés aux chiens au Royaume-Uni l’année dernière ont été causés par des croisements Bully ou Bully, déclenchant des appels de militants pour que la race soit interdite.

En mars de l’année dernière, Bella-Rae Birch, âgée de 17 mois, a été tuée dans la maison de sa famille à Sainte-HélèneMerseyside, juste une semaine après avoir acheté le chien.

L’écolier Jack Lis, 10 ans, a été tué lors d’une attaque par un XL Bully en 2021 alors qu’il jouait chez un ami à Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles.

ACC Thorpe a ajouté : « Les chiens XL Bully semblent avoir une forte propension à l’agressivité.

« Et une fois qu’ils se tournent, même les propriétaires les plus expérimentés ont une capacité limitée à faire quoi que ce soit à cause de la puissance et de la force de la race. »

Le Dr Alan Billings, commissaire de la police et de la criminalité du South Yorkshire, a déclaré qu’un pic de nouveaux propriétaires de chiens pendant la pandémie de Covid pourrait être responsable d’une augmentation des attaques.

Il a déclaré: « Pendant la pandémie, le nombre de chiens à l’échelle nationale est passé de 9 millions à plus de 12 millions, de nombreuses personnes achetant des chiens pour la première fois sans expérience préalable, un manque de socialisation et aucun accès aux cours de dressage de chiens pendant cette période.

« Ces chiots de confinement sont maintenant devenus des chiens adultes et nous en voyons les conséquences.

« Il y a certaines races qui ne devraient pas être placées dans maisons avec les enfants en raison de leur imprévisibilité et de leur nature prédisposée à se retourner soudainement et à devenir agressives, cela devient plus apparent à mesure que les chiens atteignent la maturité. »

Le Dr Billings a déclaré qu’il avait fait part de ses préoccupations à l’Association des commissaires de police et du crime, qui sont en contact direct avec les ministres.

Joanne Robinson, maman de deux enfants, a été tuée à la maison par son chien en juillet dernier