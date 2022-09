MEGHAN Markle a étreint un fan en deuil alors qu’elle regardait les hommages à la reine aujourd’hui.

La duchesse de Sussex a également serré la main et recueilli des fleurs auprès des foules en deuil.

Meghan Markle a été étreinte par une personne en deuil Crédit: Sky News

Le fan avait l’air visiblement choqué de rencontrer la duchesse de Sussex Crédit: Sky News

Elle est venue au château de Windsor avec le prince Harry Crédit : Reuters

La fan choquée a demandé à la serrer dans ses bras lorsqu’elle a accueilli la foule au château de Windsor avec le prince Harry.

Meghan lui a tenu la main alors qu’ils sortaient de la voiture et ont ensuite passé un bras réconfortant autour de son mari visiblement bouleversé.

Il a également mis sa main autour de sa femme à un moment séparé ce soir alors qu’ils partageaient l’effusion de chagrin.

Le couple a rejoint William et Kate, les nouveaux prince et princesse de Galles, alors qu’ils pleuraient Sa Majesté.

Tous les quatre ont ensuite rencontré des foules de personnes en deuil, parlant avec eux et ramassant des fleurs d’eux.

Un jeune enfant a donné au prince William un petit ours Paddington en peluche. Le personnage pour enfants a rendu jeudi un hommage touchant à la reine.

L’invitation indique que William pourrait être disposé à oublier leur querelle signalée à travers le chagrin.

Cela vient après que le roi Charles III a exprimé hier son “amour” pour Harry et Meghan dans son premier discours à la nation.

Et le prince William a rendu hommage aujourd’hui à sa “grand-mère” la reine, qui, selon lui, était à ses côtés pendant les moments les plus heureux et les plus tristes de sa vie.

Il a déclaré: “Jeudi, le monde a perdu un dirigeant extraordinaire, dont l’engagement envers le pays, les royaumes et le Commonwealth était absolu.

« Tant de choses seront dites dans les jours à venir sur le sens de son règne historique.

“Cependant, j’ai perdu une grand-mère. Et même si je vais pleurer sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant. J’ai bénéficié de la sagesse et du réconfort de la reine dans ma cinquième décennie.

“Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie. Je savais que ce jour viendrait, mais il faudra un certain temps avant que la réalité de la vie sans grand-mère ne se sente vraiment réelle. “

D’autres membres de la famille encore au château de Balmoral ont également rendu hommage à la reine.

Les petites-filles au cœur brisé, la princesse Eugénie et Zara Tindall, sont tombées en panne. Sophie, comtesse de Wessex est également apparue émue.

Meghan a mis un bras réconfortant autour de son mari, le prince Harry Crédit : James Whatling

Le couple a vu ensemble les hommages au château de Windsor Crédit : James Whatling