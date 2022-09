La couronne de la reine a été placée sur son cercueil dans la cathédrale Saint-Gilles dans un moment symbolique faisant écho à son couronnement il y a plus de 70 ans.

Un service de Thanksgiving pour le monarque a maintenant lieu après que le roi Charles a conduit ses enfants derrière le cercueil de leur mère bien-aimée de Holyroodhouse.

Le duc d’Hamilton place la couronne d’Écosse sur le cercueil pendant le service de prière et de réflexion pour la vie de la reine Crédit : PA

Le cercueil de Sa Majesté est transporté dans la cathédrale Saint-Gilles après la procession

C’est l’un des plus anciens insignes royaux encore en vie au Royaume-Uni Crédit : BBC

Charles a conduit ses frères et sœurs alors qu’ils suivaient le corbillard de leur mère

Elle est arrivée à la cathédrale vers 15h15 où son cercueil a été transporté à l’intérieur drapé du Royal Standard of Scotland.

Une chorale a chanté Thou Wilt Keep Him In Perfect Peace, Whose Mind Is Stayed On Thee alors que la couronne d’Écosse était placée sur le cercueil.

Il y a plus de 70 ans, la reine a fait le même voyage – Holyroodhouse à St Giles – après son couronnement.

Cela vient comme…

Lors d’un service national d’action de grâce en 1953, elle a reçu les honneurs d’Écosse – y compris la même couronne.

C’est la couronne qui a été utilisée lors du couronnement des monarques d’Écosse et avec le sceptre et l’épée, ils sont parmi les plus anciens insignes royaux survivants au Royaume-Uni.

Il a été fabriqué en 1540 pour le roi écossais James V à partir d’une version antérieure endommagée.

La couronne a été fabriquée à partir d’or écossais incrusté de 22 pierres précieuses et de 20 pierres précieuses ainsi que de perles d’eau douce des rivières écossaises.

Le cercueil restera à la cathédrale jusqu’à mardi afin que les membres du public puissent lui rendre hommage.

Le roi Charles avait l’air ému en quittant Holyroodhouse à Édimbourg pour la cathédrale St Giles cet après-midi

Il y avait un silence dans la ville habituellement animée alors que le roi suivait le cercueil de sa “maman chérie” du palais jusqu’à un corbillard noir.

Le silence n’a été ponctué que par un seul coup de feu tiré du haut du château d’Édimbourg en hommage à Sa Majesté et une cornemuse qui a joué alors que le cercueil quittait Holyroodhouse.

Charles était flanqué des autres enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward pour la sombre promenade.

La reine consort et Sophie Wessex ont suivi le cortège dans une voiture.

Andrew avait auparavant été interdit de porter un uniforme militaire contrairement à son frère, alors il portait plutôt un costume du matin.

Mais il a porté huit médailles, dont une médaille de l’Atlantique Sud et des médailles d’argent, d’or, de diamant et de platine du jubilé.

Des milliers de personnes qui bordaient les rues pour rendre hommage à la reine ont pleuré au passage du cortège cet après-midi.

Un homme a été emmené par la police après avoir chahuté le duc d’York.

Le corbillard de la reine était conduit par deux chevaux noirs alors que les gardes du Black Watch se tenaient de chaque côté de la voiture.

La famille royale assistera à une veillée poignante ensemble à l’intérieur de la cathédrale à 19h20 ce soir.

Le roi Charles a reçu un salut au canon à son arrivée à Holyroodhouse aujourd’hui avant qu’une interprétation de l’hymne national ne soit jouée.

Il a également assisté à une cérémonie des clés sur le parvis alors qu’il était accueilli dans son «ancien royaume héréditaire d’Écosse».

La couronne d’Écosse trône sur le cercueil de la reine Crédit : PA

Un service d’action de grâce est maintenant organisé