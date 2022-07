Moment Simba au zoo de Calgary alors que la mère gorille montre son enfant aux visiteurs

Au zoo de Calgary, au Canada, c’était un spectacle à voir pour les visiteurs, qui ont vu une mère gorille embrasser son adorable bébé. Une bobine Instagram de ce moment émouvant a été partagée par ViralHog. Dans la vidéo, la mère gorille câlinait d’abord son bébé. Ensuite, elle l’a soulevé pour que les téléspectateurs puissent le voir.

Impressionnée, une dame a dit : « Merci de nous avoir montré. Il a été suivi d’un autre moment réconfortant lorsque la mère gorille a embrassé son bébé plusieurs fois. Les enfants debout à l’extérieur du compartiment vitré regardaient ce spectacle poignant avec beaucoup d’intérêt. La bobine Instagram était sous-titrée: “Maman fière montre son bébé au zoo de Calgary.”



Les téléspectateurs étaient hypnotisés mais également tristes du fait que ces animaux sont gardés dans des zoos. Un utilisateur a écrit que les animaux devraient être laissés à l’état sauvage. Un autre utilisateur a répondu que les animaux sauvages sont plus en sécurité dans les zoos. Ils seraient blessés par les braconniers s’ils vivaient dans la nature. Les zoos ont des programmes d’élevage et sont engagés dans la recherche et la conservation. Sans zoos, des animaux comme les condors de Californie, les loups rouges, l’Oryx, les Hellbenders et l’Okapi disparaîtraient.

Un utilisateur a commenté que les animaux sont bien plus précieux que les êtres humains. Certains ont également commenté que ce spectacle merveilleux avait fait leur journée. Cette bobine a recueilli plus de 1 Lakh de vues. Plus de 18 000 personnes ont aimé la bobine.

Une vidéo similaire d’un autre duo mère-fils est devenue virale l’année dernière. Une mère avait du mal à donner le bain à son fils mais elle n’a pas abandonné. La vidéo était sous-titrée : « C’est ainsi que les mères enseignent à leurs enfants que personne d’autre ne peut prendre un bain à votre place… »

C’est ainsi que la mère enseigne à son enfant que personne d’autre ne peut prendre un bain à votre place… pic.twitter.com/bMko4N4hXk – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 27 juillet 2021

La vidéo a recueilli plus de 38 000 vues.

