Moment sauvage : le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, fait un commentaire bizarre classé X sur les parties intimes d’un joueur vedette – forçant Jamie Foxx à couper la diffusion en direct

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a fait une déclaration classée X à propos d’un joueur de Dallas pendant que Jamie Foxx diffusait en direct depuis le centre d’entraînement de l’équipe.

L’acteur et Jones regardaient les préparatifs de l’équipe lorsque Jones a bizarrement commenté les attributs physiques d’un joueur anonyme en arrière-plan.

Jones a noté que le joueur mesurait 5 pieds 9 pouces et demi et qu’il avait couru 40 mètres en 4,41 secondes avant de révéler qu’il avait également une « bite de huit pouces et demi ».

Foxx a ensuite rapidement mis fin à la diffusion en direct après le commentaire.

Jones semble avoir remarqué que Foxx filmait.

Jerry Jones parlait des attributs physiques d’un cow-boy lorsqu’il a fait cette remarque

Foxx a mis fin à son live peu de temps après les étranges déclarations de Jones à propos d’un joueur des Cowboys

Ce fut un début mitigé pour les Cowboys puisqu’ils ont battu les Browns lors de la première semaine avant de perdre 44-19 contre les Saints le week-end dernier.

Contre la Nouvelle-Orléans, le quart-arrière Dak Prescott a lancé deux interceptions alors que les Saints ont gagné 7,7 yards par jeu contre 5,3 pour Dallas.

Jones est également le directeur général des Cowboys et a promis le mois dernier de rester à ce poste.

« J’ai tout fait. J’ai donc une confiance absolue dans le fait que si quelqu’un peut comprendre comment faire ce travail, je peux comprendre comment le faire », a déclaré Jones à Clarence Hill, journaliste de longue date des Cowboys, dans un communiqué. interview pour AllDlls.com.

Jones, 81 ans, a également été directeur général des Cowboys de Dallas au cours des 35 dernières années.

CeeDee Lamb et Jerry Jones assistent à la soirée Fanatics du Super Bowl 2024 de Michael Rubin

Il a continué : « J’ai été là-bas dans tous les sens depuis dimanche, et je me suis cassé le cul à plusieurs reprises. Et il n’y a personne qui vit en train de couper et de tirer qui ne peut pas vous donner un tas de fois où il s’est cassé le cul. Donc non, il n’y a personne qui pourrait venir ici et faire tous les contrats… et être un meilleur directeur général que moi. »

Jones a été critiqué pendant l’intersaison pour avoir conservé l’entraîneur-chef Mike McCarthy après avoir échoué à atteindre le tour divisionnaire des séries éliminatoires pour la troisième fois en quatre saisons.

Il a également été critiqué pendant la prolongation du contrat du receveur CeeDee Lamb, qui a pris fin juste avant le début de la saison, lorsque le All-Pro a accepté une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 136 millions de dollars.