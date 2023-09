Moment Sara Sharif policiers prend d’assaut un avion et escorte un homme menotté alors que le père et la belle-mère de l’écolière sont arrêtés pour son « meurtre »

C’est le moment où les flics de Sara Sharif ont pris d’assaut un avion et ont escorté un homme menotté.

Cela survient après qu’Urfan Sharif, 41 ans, son partenaire Beinash Batool, 29 ans, et son frère Faisal Malik aient été arrêtés ce soir après leur retour au Royaume-Uni.

Le trio est arrivé à Gatwick ce soir après avoir passé près de cinq semaines en cavale au Pakistan et a été immédiatement descendu de l’avion par la police britannique.

Les photos montrent une douzaine d’officiers montant à bord de l’avion Emirates avant d’escorter un homme en polo blanc menotté.

Les passagers ont été informés qu’il y avait eu un « problème technique » et ont été invités à regagner leur place.

L’un d’eux a déclaré au Sun : « On nous a alors dit que la police venait pour une question de sécurité. Une douzaine de policiers sont montés à bord, sont venus en classe affaires et ces types se sont levés.

« Ils n’avaient pas l’air particulièrement surpris. Je ne sais pas si c’était arrangé ou s’ils soupçonnaient ce qui allait se passer.

Le passager a déclaré qu’il pensait que les hommes étaient restés « endormis » pendant tout le vol à destination de Londres.

Il a ajouté : « Lorsque les policiers leur ont mis les menottes, ils leur ont demandé s’ils avaient des sacs, puis quelques policiers les ont fait descendre de l’avion. D’autres ont ensuite fouillé partout où ils étaient assis.

Cela survient alors que les flics ont révélé ce soir que Sharif, Batool et Malik avaient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de meurtre.

Un porte-parole de la police a déclaré : « Notre enquête sur la mort de Sara Sharif, 10 ans, a été lancée suite à la découverte de son corps à son domicile à Hammond Road, Woking, le 10 août.

« Ce soir, vers 19h45, trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête à l’aéroport de Gatwick.

« Deux hommes, âgés de 41 et 28 ans, et une femme âgée de 29 ans, ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de meurtre après avoir débarqué d’un vol en provenance de Dubaï. Ils sont actuellement en détention et seront interrogés en temps utile.

« La mère de Sara a été informée de cette dernière mise à jour et est soutenue par des agents spécialisés. Nos pensées restent avec elle et avec les personnes touchées par la mort de Sara en cette période très difficile.

« Il s’agit d’une enquête extrêmement rapide, difficile et complexe et nous restons absolument déterminés à mener une enquête approfondie sur la mort de Sara. »

Urfan et Batool ont quitté la Grande-Bretagne avec l’oncle de Sara, Faisal Malik, et cinq enfants âgés de un à treize ans, avant de se cacher.

Interpol a lancé une chasse à l’homme internationale contre le trio, la police pakistanaise étant en liaison avec des flics britanniques.

Cela survient après la diffusion d’une vidéo la semaine dernière de Sharif et Batool lisant ensemble une déclaration sur l’horreur.

Batool a déclaré que sa famille « est prête à coopérer avec les autorités britanniques et à défendre notre cause devant les tribunaux » – mais elle s’est plainte des conditions dans lesquelles elle vit.

Batool a également déclaré que sa famille s’était cachée car « tout le monde a peur pour sa sécurité ».

Elle a déclaré : « Les enfants ne peuvent pas aller à l’école car ils ont peur de quitter la maison. Personne ne quitte la maison.

« Les courses sont épuisées et il n’y a plus de nourriture pour les enfants car les adultes ne peuvent pas quitter leur maisons par crainte pour la sécurité. »

C’est la première fois que les deux hommes font surface depuis leur disparition au Pakistan.

Le corps de Sara a été découvert après que Sharif ait appelé le 999 depuis le Pakistan.

Une enquête ouverte sur la mort de Sara la semaine dernière a révélé que les médecins sont toujours incapables d’établir la cause du décès.

Mais le tribunal du coroner de Woking a appris que la mort du jeune était probablement « contre nature ».

Une précédente autopsie a révélé qu’elle avait subi « des blessures multiples et étendues qui sont susceptibles d’avoir été causées sur une période de temps soutenue et prolongée ».