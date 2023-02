Moment sale Andrew et Tristan Tate sont à nouveau traînés devant le tribunal dans une tentative désespérée d’être libérés de la prison infernale de Roumanie

ANDREW et Tristan Tate avaient l’air ébouriffés lorsqu’ils sont arrivés au tribunal aujourd’hui pour une autre tentative désespérée d’être libérés de prison en Roumanie.

Andrew, 36 ans, et Tristan, 34 ans, sont détenus depuis le 29 décembre dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains, le viol et le crime organisé.

Andrew et Tristan Tate semblaient échevelés à leur arrivée au tribunal Crédit : AP

Andrew a crié “tu sais que je suis innocent” alors qu’il était conduit au tribunal Crédit : AP

Les frères menottés photographiés ce matin arrivant au tribunal Crédit : EPA

Le couple est accusé d’avoir attiré des femmes dans leur villa roumaine, où au moins six auraient été forcées de se produire dans des vidéos pour adultes qui ont ensuite été vendues en ligne.

Andrew avait l’air épuisé en sortant d’un fourgon de police devant le tribunal de Bucarest mercredi matin.

Menotté à son frère, il a crié : “Tu sais que je suis innocent.”

Andrew, Tristan et deux complices présumés, Luana Radu et Georgina Naghel, ont été condamnés à rester derrière les barreaux jusqu’à fin février après le rejet d’un appel plus tôt ce mois-ci.

Une décision quant à savoir s’ils seront libérés après leur deuxième tentative de liberté est attendue mercredi après-midi.

Dans leur premier appel, leur avocat Eugen Vidineac avait fait valoir que les frères devaient être libérés car ils avaient tous deux des enfants en Roumanie.

Mais le juge a déclaré que “la possibilité qu’ils échappent aux enquêtes ne peut être ignorée” – et a ajouté “qu’ils pourraient quitter la Roumanie et s’installer dans des pays qui n’autorisent pas l’extradition”.

Les frères, ainsi que les deux suspectes, ont été détenus à Bucarest par les procureurs roumains anti-criminalité organisée dans l’attente d’une enquête pénale.

Andrew et son frère auraient utilisé la méthode “loverboy” pour recruter des femmes pour leur activité de webcam.

On prétend qu’ils noueraient des relations avec les femmes avant de les déplacer dans leur enceinte et leur studio de webcam en Roumanie.

L’unité du crime organisé roumain a affirmé que les femmes seraient obligées de présenter des émissions par webcam par “violence physique et coercition mentale”.

Dans le cadre de l’enquête de grande envergure, les flics ont saisi la collection de voitures d’Andrew – estimée par des sources policières à environ 6 millions de livres sterling.

Andrew a d’abord acquis une renommée après une apparition de courte durée sur Big Brother.

Il a été largué de l’émission de téléréalité après que des images présumées de lui battant une femme aient été diffusées en ligne.

Andrew – soutenu par son frère – a ensuite passé des années à créer un empire déformé promouvant des visions du monde toxiques qui ont infecté des légions de fans via TikTok.

Se faisant passer pour des conseils de style de vie, une grande partie du contenu est en réalité hautement sexiste et promeut la violence à l’égard des femmes.

Son influence s’est propagée de manière inquiétante parmi les adolescents, un député britannique affirmant qu’il “lave le cerveau” des enfants.

Channel 4 est maintenant sur le point de réaliser un documentaire sur l’ascension d’Andrew vers l’infamie des médias sociaux.

L’année dernière, il a été banni de YouTube, TikTok, Facebook et Instagram pour avoir poussé ses opinions tordues sur les femmes.

Le producteur Dan Reed, réalisateur du documentaire de Michael Jackson Leaving Neverland, a déclaré: “Tate nous a donné un accès complet et nous sommes impatients de poursuivre le tournage s’il sort de prison dans les semaines à venir.”

La rédactrice en chef Anna Miralis a déclaré: “Tant de questions entourent Tate, notamment pourquoi son programme anti-féministe résonne si puissamment auprès de ses partisans.”