Moment réconfortant, un jeune garçon est tiré des décombres après des tremblements de terre meurtriers en Turquie et en Syrie, alors qu’un expert émet un avertissement

C’est le moment réconfortant où un garçon a été miraculeusement sauvé après 70 heures d’être pris au piège sous les décombres et les ruines de ce qui était sa maison en Syrie.

Il intervient alors qu’un expert avertit que l’aide à la région est trop faible et trop tardive.

L’organisation de crise, les Casques blancs, tente désespérément d’atteindre Abdul Hakim – qui est pris au piège depuis probablement 70 heures Crédit : Twitter

Alors qu’il est libéré, il y a un son accablant d’acclamations, de prières et de pleurs de la part des centaines de personnes qui regardent Crédit : Twitter

Un moment d’espoir parmi les nouvelles tragiques que le nombre de morts a dépassé les 20 000 Crédit : Twitter

Images dramatiques montre les scènes déchirantes du sauvetage du jeune Abdul Hakim alors que des centaines prient et pleurent dans un moment de soulagement de la misère infligée par les tremblements de terre meurtriers.

Le séisme majeur de magnitude 7,8 – un événement unique en un siècle – a brutalement frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie aux premières heures de lundi.

Il a été suivi d’un autre tremblement de terre de magnitude 7,5 et de violentes répliques et secousses qui ont continué à dévaster la région et à entraver les efforts de sauvetage.

L’Organisation mondiale de la santé prévoit que 23 millions de personnes sont touchées par la catastrophe et que le nombre de morts dépasse désormais les 20 000.

Les volontaires de recherche et de sauvetage se sont désespérément précipités sur les ruines des bâtiments aplatis pour trouver des survivants – écoutant les voix de ceux qui sont piégés.

Les images ont été diffusées par les Casques blancs – autrement connus sous le nom de Défense civile syrienne – qui sont l’organisation de crise de la société civile de longue date travaillant sans relâche pour sauver les survivants à travers le pays déchiré par la guerre.

Il capture les équipes essayant de manière épuisante de libérer Abdul Hakim dans une longue mission, qui offre un moment d’espoir singulier à tous ceux qui regardent.

Le sauvetage a eu lieu dans la ville d’Armanāz, à l’ouest d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, une zone considérée comme un bastion des rebelles syriens.

La région fatiguée par la guerre était profondément vulnérable au tremblement de terre car ses bâtiments étaient déjà endommagés par les bombardements tout au long de la guerre civile syrienne qui a duré une décennie.

Le seul couloir humanitaire ouvert de la Turquie au nord de la Syrie est Bab al-Hawa, et jusqu’à aujourd’hui, les routes qui y mènent étaient trop endommagées ou détruites pour le traverser.

Les premiers camions de l’ONU apportant de l’aide ont finalement traversé la frontière endommagée en route vers la région qui a été privée d’aide depuis le tremblement de terre.

Cependant, “l’accès à la région a été très politique”, selon Reva Dhingra du groupe de réflexion mondial sur la politique étrangère, Brookings.

L’aide était nécessaire il y a trois jours quand des gens étaient vivants sous les décombres Reva Dhingra, Institut Brookings

Dans les zones tenues par les rebelles du nord-ouest de la Syrie, la catastrophe humanitaire se déroule à un rythme effréné.

Cette “enclave de groupes rebelles spécifiques est isolée du reste du monde, à l’exception de cette traversée”, a déclaré Dhingra à The Sun Online.

Le régime du président Bashar al-Assad n’a guère envie d’aider les zones dirigées par l’opposition rasées et dévastées par la catastrophe, et il essaie de bloquer les tentatives d’aide internationale d’atteindre directement les zones tenues par les rebelles.

C’est un cauchemar politique et logistique, a-t-elle expliqué, mais le problème est également aggravé par un “relatif manque d’intérêt pour la région” de la part des nations occidentales.

Le manque de pression politique pour ouvrir l’accès à l’aide, en particulier de la part de l’ONU, dit Dhingra, a contribué à jouer dans les intérêts du régime Assad pour “isoler” la zone dirigée par l’opposition.

“Il fallait qu’il y ait une pression politique pour obtenir de l’aide dans cette zone, et c’était nécessaire il y a trois jours quand des gens étaient vivants sous les décombres”, a-t-elle déclaré.

Alors même que de beaux moments comme Abdul Hakim qui est tiré des décombres se produisent, Dhingra a averti que “l’espoir diminue à chaque heure qui passe”.

La réalité, dit-elle, “est que beaucoup de gens qui auraient pu être sauvés ne l’ont pas été”.

Une vue des dégâts infligés par les tremblements de terre dans la ville rebelle de Jandaris, près d’Alep Crédit : Reuters

L’ampleur visible de la destruction dans la région syrienne déjà déchirée par la guerre Crédit : Reuters