Moment réconfortant, un chimpanzé de laboratoire nommé Vanilla gardé dans une cage toute sa vie voit le ciel pour la première fois

CECI est le moment émouvant où un chimpanzé qui a vécu sa vie dans un laboratoire voit le ciel ouvert pour la toute première fois.

Pendant les 29 premières années de la vie du chimpanzé Vanilla, elle n’a vu que l’intérieur d’un laboratoire de test brutal – mais ses nouvelles fouilles dans un sanctuaire pour animaux lui permettent une liberté comme jamais auparavant.

Vanilla jeta un coup d’œil avant de sortir prudemment Crédit : YouTube/Sauvez les chimpanzés

Sa mâchoire tomba quand elle vit l’enceinte grande ouverte Crédit : YouTube/Sauvez les chimpanzés

La vidéo réconfortante montre Vanilla entrant dans l’enceinte et étant étreinte par le « mâle alpha » Dwight.

Elle regarde ensuite le ciel ensoleillé et a l’air absolument fascinée, alors qu’elle s’habitue à sa nouvelle maison.

Alors qu’elle marche pour rejoindre les autres chimpanzés, ses yeux se tournent vers le ciel encore une fois avec étonnement.

Vanilla était autrefois confinée dans une cage carrée de 5 pieds avant d’être secourue en 1997 et déplacée en Californie.

Maintenant, elle a une nouvelle maison dans le sanctuaire de Save the Chimps dans sa Floride natale.

Le primatologue Dr Andrew Halloran a partagé la vidéo et a déclaré : « En Californie, Vanilla vivait avec une poignée de chimpanzés à l’intérieur d’une cage grillagée sans herbe et avec très peu d’enrichissement.

« Vanilla s’installe très bien. Lorsqu’elle n’explore pas l’île avec ses amis, on peut généralement la trouver perchée au sommet d’une plate-forme d’escalade de trois étages surveillant son nouveau monde. »

Et le chimpanzé est apparemment chez lui, car elle a même commencé à voler de la nourriture à l’alpha Dwight.

L’ensemble du « refuge insulaire » dans lequel elle se trouve compte 226 autres chimpanzés sauvés des laboratoires, des commerces d’animaux exotiques et des zoos.

Une autre vidéo réconfortante montre le moment où un chimpanzé embrasse la femme qui l’a sauvé 18 ans auparavant.

Une caméra a capturé le moment où elle est revenue dans leur enclos, dans le sud de la Floride, aux États-Unis, et a été accueillie à bras ouverts par les chimpanzés.

Les images, filmées pour le documentaire The Wisdom of the Wild, montraient Linda s’approchant de leur enclos et demandant: « Vous souvenez-vous de moi? »

Un chimpanzé nommé Swing a alors tendu la main à Koebner et lui a fait un grand sourire.

Un autre primate, nommé Doll, a couru avec enthousiasme et les deux animaux l’ont embrassée.

Koebner, qui a fondé le sanctuaire de chimpanzés à but non lucratif Chimp Haven en Louisiane, a aidé les chimpanzés à vivre à l’extérieur et à se débrouiller seuls il y a 18 ans.

Les tests de médicaments et de vaccins sur les chimpanzés n’ont cessé aux États-Unis qu’en 2015, lorsqu’ils ont été répertoriés comme une espèce en voie de disparition.

Elle avait l’air émerveillée alors qu’elle regardait le ciel bleu Crédit : YouTube/Sauvez les chimpanzés