Moment réconfortant, un adolescent reçoit un « message d’outre-tombe » de son meilleur ami qui s’est noyé

Je me suis fait tatouer le dessin de mon petit garçon sur ma jambe – c’est mon préféré, mais il le DÉTESTE

Le corps de Rodney a été rapatrié au Zimbabwe, d’où il était originaire, et des funérailles ont eu lieu en septembre 2020.

« J’ai été un gâchis pendant des lustres, je le suis toujours pour être juste. Je penserais à lui pendant une journée et je commencerais juste à pleurer car les émotions ne s’arrêteraient tout simplement pas. »

« Je me suis fait croire que ce n’était pas réel. Le sentiment était tellement lourd sur ta poitrine, c’est comme ‘Pas question que ce soit réel, je rêve.’ Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter de pleurer.

Elle a dit: « Je viens de tomber en panne, je ne pouvais plus respirer. Je [was thinking] « Ce n’est pas vrai, c’était l’une des meilleures personnes au monde, pourquoi a-t-il été enlevé si tôt? »

« Il n’y avait pas de mauvaise énergie, c’était juste des ondes positives et il était toujours là si vous aviez besoin de lui.

Taylor a ajouté: « C’était une personne tellement authentique et il illuminait littéralement une pièce dès qu’il entrait.

L’ours en peluche nommé « Rodney » porte un haut d’un Gémeaux, son signe astrologique, et est maintenant placé sur la table de chevet de Taylor.

« J’étais comme ‘Oh mon Dieu, c’est le cadeau le plus attentionné que quelqu’un m’ait jamais offert. »

Elle a déclaré à Essex Live: « Le fait que sa voix soit dans un nounours, c’est tellement pur et je peux la serrer dans mes bras et l’écouter quand je suis triste, alors je pense que j’étais juste heureuse. »

On peut voir Taylor presser la main de l’ours en peluche avant d’écouter la voix de Rodney.

L’adolescent regarde l’ours en peluche et appuie sa main

On peut voir Taylor ouvrir son cadeau

