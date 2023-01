Moment réconfortant d’un tout-petit qui voit clairement les choses après avoir porté des lunettes

La science et la technologie facilitent la vie humaine. Ils nous aident non seulement à réduire le temps nécessaire pour effectuer une certaine tâche, mais aussi à faire face à nos handicaps. Par exemple, lorsqu’une personne a des difficultés à voir, les lunettes peuvent l’aider à tout voir clairement. Une vidéo de la réaction d’un tout-petit à voir les choses clairement pour la première fois est devenue virale sur Twitter.

Sous-titré, “C’est la meilleure vidéo que vous verrez jamais aujourd’hui. *Un bébé voit clairement pour la première fois* », la vidéo montre un bébé, qui hésite d’abord à porter des lunettes. Mais dès que le médecin et son proche ont mis les lunettes sur ses yeux, le bébé semble impressionné. La réaction du bébé survient alors qu’elle voit clairement les choses autour d’elle pour la première fois. Elle a une expression constante de “Wow” sur son visage presque tout au long de la vidéo.

Le bambin semble heureux et indifférent aux lunettes dès qu’il se rend compte qu’elles lui font voir clairement les choses. Pour elle, ce n’est pas moins ou différent de la magie qu’à un moment tout autour d’elle était flou et à l’autre, dès qu’elle a mis ses lunettes, elle pouvait tout voir avec des limites claires et distinctes.

La vidéo est devenue virale sur la plateforme de microblogging avec plus de 63 lakh de vues et plus de 6,7k likes.

Cela m’étonne que mon optométriste doive passer par quarante séries de “mieux comme ça ou mieux comme ça” pour comprendre ma prescription de lunettes, mais d’une manière ou d’une autre, ils peuvent trouver des lunettes pour un bébé 😊Cc: Bharat048 pic.twitter.com/0D3gnxUs5T– DAPPER DON DHARSHI • KAMIL • (@SoloFlow786) 16 décembre 2022

Un utilisateur a écrit : “Cela m’étonne que mon optométriste doive passer par quarante séries de “mieux comme ça ou mieux comme ça” pour comprendre la prescription de mes verres, mais d’une manière ou d’une autre, ils peuvent trouver des lunettes pour un bébé.”

Waouh c’est tellement beau ! Félicitation ma chérie pour tes nouvelles lunettes. 🤗— DrMotherRants 💙 (@dwp_dr) 17 décembre 2022

Un autre utilisateur a commenté: «Wow, c’est tellement beau! Félicitations ma chérie pour tes nouvelles lunettes.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici