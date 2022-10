Moment réconfortant, des enfants malvoyants ont montré comment examiner des animaux par un vétérinaire de la télévision

CECI est le moment réconfortant où un groupe d’enfants malvoyants a appris à effectuer un examen de la tête aux pieds des animaux par le célèbre vétérinaire Dr Scott Miller.

Quatre enfants amoureux des animaux ont aidé à soigner une gamme d’animaux différents, dont le chien Scully, deux tortues nommées Steve et Alan et deux furets, dont l’un était albinos.

Un groupe d’enfants malvoyants a appris à examiner les animaux par le vétérinaire de la télévision

Le Dr Scott, qui est apparu sur ITV This Morning, a parlé à Harvey, 14 ans, Scarlett, 14 ans, Gabriella, neuf ans et Corben, six ans, d’une inspection complète utilisant le toucher pour vérifier tout problème avec les animaux.

Il a expliqué à quel point il est important pour un vétérinaire de se fier à ses autres sens, pas seulement à la vue, et a dit à la classe ce qui semble normal chez un animal, afin qu’ils puissent remarquer quand il y a un problème.

Scarlett, qui est née avec l’albinisme et le nystagmus bilatéral, a déclaré : « J’ai l’albinisme, le même que le furet. J’ai rencontré le Dr Scott Miller et c’était vraiment cool.

“J’aime tellement les animaux vraiment.”

Le Dr Scott a déclaré: “Mon conseil à tous ceux qui veulent devenir vétérinaire est que vous devez avoir de la persévérance, vous devez montrer votre passion, vous devez montrer votre engagement et travailler dur à l’école.”

Il a fait l’éloge des masterclasses – organisées par les chiens-guides – et de l’impact qu’elles ont sur les jeunes.

Le Dr Scott a ajouté : « Guide Dogs fait vraiment un travail incroyable : non seulement ils fournissent des chiens aux personnes malvoyantes, mais ils sont également le principal fournisseur britannique de services aux enfants pour les malvoyants.

Harvey, qui a également participé à la masterclass du cabinet du Dr Scott à Richmond Hill, à Londres, n’a été enregistré comme malvoyant qu’il y a deux ans, malgré une mauvaise vue depuis son plus jeune âge.

Le jeune de 14 ans, qui a quitté l’école à cause de l’intimidation, s’est récemment ouvert à sa mère et a admis qu’il préférait les animaux aux gens parce qu’il sait qu’il peut leur faire confiance.

Il a développé un lien fort avec les reptiles, qui est mis en évidence par sa collection de cinq serpents. Un jour, Harvey espère devenir éleveur.

Gabriella était également du voyage, à qui on a dit qu’elle avait besoin de lunettes en 2019. Cependant, la vue de la fillette de neuf ans a continué de se détériorer et elle a depuis été diagnostiquée comme ayant une déficience visuelle grave.

Malgré ses difficultés avec son état, elle a fait d’énormes progrès pour s’y prendre et apprend le braille.

Sa détermination et son travail acharné ont même inspiré son institutrice à apprendre le braille également.

Gabriella a même écrit en braille au Dr Scott, qu’elle lui a lu lors de la masterclass.

Passionnée de chevaux, elle espère également devenir vétérinaire.

Un porte-parole de Guide Dogs a déclaré : « Nous voulons que chaque rêve compte en donnant aux enfants et aux jeunes ayant une déficience visuelle les moyens de réaliser leurs rêves.

“Rien ne devrait vous empêcher d’atteindre vos objectifs et nous espérons que ces cours contribueront vraiment à susciter l’enthousiasme non seulement des personnes qui assistent au cours, mais aussi de leurs parents et amis qui peuvent aider et faire partie du voyage de leur proche.”