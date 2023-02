Moment rebelles armés de fusils et défilé BOWS capturé pilote Kiwi à la caméra après avoir atterri dans la région reculée de Papouasie

Des images CHOQUANTES ont émergé d’un pilote captif après son enlèvement par des séparatistes de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Philip Mehrtens, 37 ans, faisait atterrir un avion monomoteur lorsqu’il a été saisi par des rebelles et incendié.

Philip peut être vu parmi le groupe de rebelles Papau Crédit : AP

Les rebelles séparatistes papous posent pour une photo avec leur otage Crédit : AP

Les cinq passagers Papau qui se trouvaient dans l’avion ont été relâchés, mais Philip a été pris en otage.

Une nouvelle vidéo est apparue du pilote kidnappé, révélant qu’il était détenu par des séparatistes de Papouasie depuis plus d’une semaine.

On peut entendre Philip dire : “Les militaires m’ont fait prisonnier dans leur lutte pour l’indépendance.”

La vidéo choquante le montre entouré de rebelles armés avec des fusils et des arcs.

Les séparatistes utilisent le pilote innocent comme monnaie d’échange et, dans la vidéo, l’ont forcé à lire une feuille contenant leurs revendications.

Philip a été transféré dans une zone contrôlée par les rebelles et est “traité avec humanité”.

Le porte-parole du groupe, Sebby Sambom, a déclaré au Telegraph que le groupe n’était pas disposé à parler à “l’ennemi” à Jakarta, mais négocierait la libération du pilote avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Il a déclaré : « Si la Nouvelle-Zélande et le gouvernement australien ne veulent pas répondre à nos demandes, nous ne le libérerons pas.

“Il restera avec nous et nous lui demanderons de former nos jeunes en formation de pilotage.”

Les rebelles avaient précédemment déclaré qu’ils exécuteraient le pilote à moins que l’Indonésie ne reconnaisse et ne libère la Papouasie du colonialisme indonésien.

Ils ont maintenant dit qu’ils s’occuperaient de lui, selon le chef Sebby Sambom.

Il a dit : « Nous sommes des êtres humains, nous comprenons, nous comprenons l’humanitaire mais seule l’Indonésie vient et tue comme [we are] animaux.”

Les séparatistes seraient membres de l’Armée de libération nationale de Papouasie occidentale, qui lutte pour l’indépendance de l’Indonésie.

Le différend entre l’Indonésie et la Papouasie remonte à la fin des années 1960.

La Papouasie est passée sous contrôle indonésien en 1969 à la suite d’un référendum controversé parrainé par l’ONU.

Les rebelles ont demandé à la Nouvelle-Zélande de couper ses liens avec Jakarta, qu’elle accuse d’avoir perpétré un génocide contre la population papoue.

Une photo montre Philip avec les rebelles qui l’ont kidnappé Crédit : NZ1/UNPIXS

Philip Mehrtens est vu ici dans sa photo de pilote Crédit : Facebook