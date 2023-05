Moment RAF Typhoons intercepte des avions de chasse russes volant à proximité de l’espace aérien de l’OTAN dans une impasse tendue

C’est le moment où les Typhoons de la RAF interceptent des avions de chasse russes volant à proximité de l’espace aérien de l’OTAN dans une impasse tendue.

Les Typhoons de la RAF se sont précipités depuis la base aérienne d’Amari en Estonie pour identifier visuellement plusieurs avions russes survolant la mer Baltique.

Les Typhoons de la RAF interceptent des avions de chasse russes volant à proximité de l’espace aérien de l’OTAN

Les Typhoons sont retournés à la base aérienne d’Amari pour poursuivre la mission de police aérienne de l’OTAN Crédit : Twitter

L’avion russe est resté dans l’espace aérien international et a volé de « manière sûre et provisoire » selon la Royal Air Force Crédit : Twitter

Les chasseurs Typhoon, qui sont actuellement déployés dans le cadre de la mission de police aérienne de la Baltique de l’OTAN, ont intercepté un An-72 COALER et deux Su-27 FLANKER B.

Cela survient après qu’un Typhoon de la RAF s’est empressé d’intercepter un avion de guerre russe volant à proximité de l’espace aérien estonien en mars.

C’était la première fois que les forces aériennes britanniques et allemandes menaient une opération conjointe de police aérienne de l’OTAN.

La réponse a vu la paire de jets britanniques et allemands Typhoon réagir à un avion de ravitaillement en vol russe Il-78 entre le vol de Saint-Pétersbourg et de Kaliningrad

Il a été escorté après avoir échoué à communiquer avec le contrôle aérien estonien.

Les chasseurs alliés ont également intercepté un avion AN-148 en provenance de Russie.

Suite à l’interception, deux Norweigan F-35 ont été rapidement déployés pour repousser deux avions militaires russes – un MiG-31 et un NOR F-35 – dans l’espace aérien international.

Cela s’est produit alors que des pilotes britanniques menaient pour la première fois des missions conjointes de police aérienne en Estonie aux côtés de l’armée de l’air allemande, alors que le Royaume-Uni se préparait à prendre la tête des missions de l’OTAN dans le pays, qui borde la Russie.

Le ministère de la Défense a souligné la nature « routinière » de la mission, mais elle intervient au milieu des tensions entre l’Occident et la Russie à propos de l’invasion de l’Ukraine.

Le ministre des Forces armées James Heappey a déclaré: « L’OTAN continue de former le fondement de notre sécurité collective.

« Ce déploiement conjoint britannique et allemand dans les pays baltes démontre clairement notre détermination collective à défier toute menace potentielle aux frontières de l’Otan, tout en démontrant notre force combinée. »

Et un mois plus tard, le vendredi 14 avril, la Royal Air Force a intercepté un avion espion russe et deux avions de chasse qui ont été repérés volant à proximité de l’espace aérien de l’OTAN.

Les avions de combat ont été envoyés par la RAF et les typhons allemands pour protéger le flanc est de la frontière de l’OTAN, près de l’Estonie.

Des avions de chasse du IX Squadron de la RAF et de la 71e Escadre « Richtofen » de l’armée de l’air allemande ont été dépêchés pour intercepter les avions non identifiés.

L’un des avions a ensuite été identifié comme étant un avion de renseignement Il-20 Coot-A de l’armée de l’air russe, qui transitait de la Russie continentale vers l’enclave de Kaliningrad.

Il a été rencontré par deux avions de combat russes Su-27 Flanker-B basés à Kaliningrad, qui ont escorté l’avion espion à travers la zone nord-ouest de la région d’information de vol estonienne.

La RAF a déclaré qu’il s’agissait d’une interception importante.

Un pilote impliqué dans l’opération a déclaré: « Nous voyons souvent des avions militaires russes survoler la mer Baltique et c’était donc une interception de routine pour nous.

« Néanmoins, l’importance d’intercepter ces avions et notre engagement envers la défense collective de l’espace aérien de l’OTAN restent inébranlables et résolus.

« Ce que cette interception a prouvé, c’est qu’avec nos alliés allemands, nous sommes capables d’agir avec rapidité et détermination pour assurer efficacement la sécurité de l’Alliance. »

La RAF et l’armée de l’air allemande exploitent des avions de combat Eurofighter Typhoon à partir de la base aérienne d’Amari, en Estonie, en tant que force combinée.

Ce n’était que l’une des interceptions conjointes que les nations ont menées dans le cadre de la mission de police aérienne de l’OTAN dans la Baltique – l’opération Azotize.

La force combinée est en vol depuis mars.

Les tensions ont également éclaté à la frontière commune de l’Otan avec la Russie après que la Finlande a rejoint l’alliance en avril.

Le pays nordique a été officiellement accueilli le 4 avril – prenant le bloc à seulement 78 miles de la ville natale de Vladimir Poutine, Saint-Pétersbourg.

Quelques heures avant le mouvement historique, la Russie a averti que les avions militaires biélorusses avaient été modernisés pour lancer des frappes nucléaires.

Le ministre de la Défense de Moscou, Sergei Shoigu, a également averti que l’entrée de la Finlande dans l’alliance militaire et que la décision de l’OTAN d’augmenter sa préparation au combat augmentait le risque de conflit.