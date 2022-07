Moment pubgoer est surpris en train de regarder la photo Snapchat des fesses d’une femme au bar avant d’être confronté à une foule furieuse

C’est le moment où un amateur de pub est surpris en train de regarder une photo des fesses d’une femme au bar avant qu’une foule furieuse ne le confronte.

La séquence, qui semble avoir été prise au Lakeside Pub and Grill à Milton Keynes, Bucks., Commence lorsqu’une femme remarque l’homme tenant une photo d’une femme sur son téléphone.

On peut la voir debout au bar par derrière dans la photo de style Snapchat, portant un short de cyclisme et un haut de bikini.

On peut voir l’homme taper quelque chose sur la photo, bien que l’on ne sache pas quoi.

On ne sait pas non plus s’il a pris le cliché lui-même ou s’il l’a reçu de quelqu’un d’autre.

Après avoir filmé l’homme pendant plusieurs secondes, la femme lui demande : « Tu prends des photos de culs de filles ?

A quoi l’homme répond : “Non !”

On peut alors entendre la femme dire: “Oui, tu l’es”, avant de se précipiter pour le dire à la femme sur la photo.

Elle demande : “Excuse-moi, tu connais ce mec ? Il vient de prendre une photo de tes fesses. Ce mec là.”

Réagissant sous le choc, la femme se précipite vers l’homme, criant à un homme avec qui elle semble être.

L’homme demande à l’homme plus âgé “donne-moi le putain de téléphone”, mais l’homme refuse.

Le garçon le pousse alors, devenant de plus en plus en colère alors que d’autres commencent à entrer.

Une foule en colère commence à émerger et l’homme va rassembler ses copains pour leur dire de partir.

La foule suit, avec divers parieurs criant sur l’homme et le traitant de “pervers”.

Alors qu’ils exigent qu’il leur remette le téléphone, l’homme admet : “Je l’ai supprimé, je l’ai supprimé.”

Une autre femme insiste alors pour prouver qu’il a supprimé toute trace de la photo de son téléphone.

La foule attend qu’il l’ait fait.