VLADIMIR Poutine a retiré les troupes russes de la frontière ukrainienne malgré la démonstration de la puissance de feu militaire du pays.

Cela vient alors que de nouvelles images montrent les forces russes affichant leur état de préparation au combat dans diverses régions.

La Russie a montré sa puissance militaire malgré le début du retrait des troupes d’Ukraine Crédit: Ministère de la Défense

Vladimir Poutine a démissionné de ses troupes après avoir craint que les tensions avec l’Ukraine ne dégénèrent en une guerre à part entière

Des images montrent des navires de guerre russes tirant de l’artillerie dans la mer du Japon dans une démonstration de puissance militaire Crédit: Ministère de la Défense

Le ministre de la Défense et proche allié de Poutine, Sergueï Shoigu, a ordonné à dix de milliers de soldats de regagner leurs bases avant le 1er mai.

Mais en même temps, il a ordonné que leurs armes lourdes soient conservées dans l’ouest de la Russie pour un autre exercice militaire plus tard cette année.

Les armes seront stockées au champ de tir de Pogonovo, dans la région sud-ouest de Voronej, à 100 miles à l’est de la frontière avec l’Ukraine.

Du jour au lendemain, des habitants «effrayés» de Rostov-sur-le-Don, près de la frontière ukrainienne, ont été témoins de «lumières fantasmagoriques» identifiées plus tard comme un système de guidage infrarouge sur un avion de combat russe, déployé pour dissuader les attaques.

Une vidéo montrait un déploiement de 600 soldats de la Flotte du Nord ayant effectué des tirs réels dans la région d’Astrakhan, dans le sud de la Russie, lors d’exercices tactiques avec des missiles sol-air à longue portée S-300.

D’autres images montrent des porte-missiles stratégiques Tu-95 dans la région de l’Amour, des tirs d’artillerie de navires de guerre dans le Pacifique et des exercices militaires dans la région de Leningrad.

Moscou a également affirmé s’être détourné de la frontière d’un avion d’espionnage américain au milieu de fortes tensions entre la Russie et les États-Unis.

Moscou a également affirmé s’être détourné dans un avion d’espionnage américain de sa frontière d’État au milieu de fortes tensions entre la Russie et les États-Unis. Crédit: TV Zvezda

Des résidents effrayés près de la frontière ukrainienne ont été témoins de « lumières fantasmagoriques » qui ont ensuite été identifiées comme un système infrarouge dans un avion russe. Crédit: vk.com/rostovnadonu

Des images d’un Mig-31 le montrent en train d’intercepter un avion de reconnaissance RC-135 de l’armée de l’air américaine au large de la côte pacifique de la Russie.

Le signal de commencer le retrait des troupes d’Ukraine est venu alors que l’allié proche de Poutine, Shoigu, était en Crimée annexée où d’énormes exercices aériens et navals ont été en cours sur la mer Noire.

Washington a réagi au retrait des troupes russes, le responsable du département d’État, Ned Price, disant: « Nous avons entendu des mots. Je pense que ce que nous rechercherons, c’est de l’action. »

Cet ordre intervient après que Poutine a massé plus de 150 000 soldats à la frontière avec l’Ukraine dans le plus grand renforcement militaire de la région, selon le plus haut diplomate de l’UE.

Le haut représentant des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, avait averti qu’une étincelle pourrait faire basculer le bras de fer vers une guerre totale.

Washington voulait des « actions, pas des mots » au milieu des informations selon lesquelles la Russie retirait ses troupes Crédit: TV Zvezda

Exercices militaires se déroulant dans la région de Leningrad Crédit: Ministère de la Défense

Tir d’artillerie des navires de la flotte du Pacifique dans la mer du Japon alors que Moscou montre sa puissance militaire Crédit: Ministère de la Défense

Les complexes S-300 de la flotte du Nord ont effectué des tirs en direct près d’Astrakhan, en Russie Crédit: TV Zvezda

Il a déclaré à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères: « Il s’agit du plus haut déploiement militaire de l’armée russe aux frontières ukrainiennes jamais réalisé.

«Il est clair que c’est un sujet de préoccupation lorsque vous déployez beaucoup de troupes. Eh bien, une étincelle peut sauter ici ou là.

« Ce sont plus de 150 000 soldats russes qui se massent aux frontières ukrainiennes et en Crimée. Le risque d’une nouvelle escalade est évident. »

Le chiffre de 150 000 était considérablement plus élevé que les 110 000 estimés par le ministre ukrainien de la Défense Andriy Taran la semaine dernière.

Il n’était pas immédiatement clair si l’ordre de dispersion s’appliquait à toutes les forces entourant l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait auparavant défié le président russe Vladimir Poutine de le rencontrer dans la zone de conflit, a salué la décision de « désamorcer » les tensions à la frontière.

« La réduction des troupes à notre frontière réduit proportionnellement les tensions », a-t-il tweeté.

«L’Ukraine est toujours vigilante, mais accueille favorablement toute mesure visant à réduire la présence militaire et à désamorcer la situation dans le Donbass. L’Ukraine recherche la paix.

Plus de 10 000 soldats, 1 200 unités d’équipement et 40 navires de guerre ont pris part à la phase active de l’exercice.

L’ambassadeur de Russie Andrey Kelin avait déclaré que Moscou n’avait «aucune intention» d’un conflit militaire à grande échelle malgré le déplacement de chars et de navires aux portes de l’Ukraine.

La semaine dernière, des photos ont montré des voitures blindées russes peintes avec des « bandes d’invasion » à Astrakhan, à 350 miles de la frontière.

Les experts militaires avaient averti que des marques blanches similaires – qui aident à identifier les forces du même côté – ont été utilisées par l’armée soviétique lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968.