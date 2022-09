C’est le moment poignant que les agents de bord ont pleuré lorsqu’un pilote a annoncé la mort de la reine sur un vol à destination d’Heathrow.

Sa Majesté est décédée paisiblement jeudi à l’âge de 96 ans, mettant fin à son règne de 70 ans.

Des images montrent des agents de bord essuyant des larmes après que le pilote a annoncé la mort de la reine Crédit : YouTube/Storyful

L’équipage de cabine et le personnel ont été informés du décès du monarque peu de temps avant l’atterrissage Crédit : YouTube/Storyful

La reine est décédée jeudi à l’âge de 96 ans Crédit : AFP

Alors que le monde commençait à pleurer le monarque bien-aimé, le pilote d’un vol British Airways au départ de New York a révélé la nouvelle dévastatrice à bord par l’intermédiaire du haut-parleur.

Des images montrent des passagers et l’équipage de cabine versant des larmes alors qu’il annonçait la nouvelle peu de temps avant l’atterrissage de l’avion à Londres Heathrow.

Le pilote a déclaré: “La reine est décédée plus tôt dans la journée avec sa famille à ses côtés.

“J’ai pensé pour le moment que je devrais au moins vous le dire avant votre arrivée au terminal, car je sais que beaucoup seront très, très tristes à ce sujet.

« Cela vous laissera un peu de temps pour réfléchir car nous avons 40 minutes avant d’atterrir.

“Nous penserons tous à sa famille en ce moment.”

Le clip, filmé par la passagère Laerke Christensen, montre deux agents de bord s’essuyant les yeux.

Dans une sombre déclaration, le palais de Buckingham a confirmé que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée – faisant de son fils, Charles, le roi.

Le palais de Buckingham a annoncé jeudi dans un communiqué : “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Charles, qui sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, a fait une déclaration alors qu’il dirigeait la nation en deuil.

Le nouveau roi a déclaré: «La mort de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

Des membres d’équipage ont été vus en train de verser des larmes après l’annonce Crédit : YouTube/Storyful