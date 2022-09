Moment poignant, le roi Charles prend la place de la reine à l’intérieur de la chapelle Saint-Georges alors que son cercueil est descendu dans le coffre-fort

C’est le moment poignant que le roi Charles a pris la place de la reine à l’intérieur de la chapelle Saint-Georges alors que son cercueil était descendu dans le caveau.

Alors que le monarque a dit ses derniers adieux déchirants à sa mère alors qu’elle reposait à côté de son père, il s’est assis dans le siège que Sa Majesté avait appelé le sien pendant 70 ans.

Le roi Charles s’est assis dans un siège spécial aujourd’hui

Il a pris la place de sa mère dans la chapelle St George pour la première fois lors de son service d’incarcération Crédit : PA

La reine a été photographiée pour la dernière fois à son siège lors des sombres funérailles de Price Philip, affectées par Covid Crédit : AP

La chapelle St George est la chapelle privée de la reine au château de Windsor et le protocole royal interdit à quiconque de s’asseoir devant un monarque.

Il s’agit de s’assurer que le monarque a une vue claire et dégagée du service royal en cours.

Cela vient comme…

Et bien qu’il puisse être logique que le Royal s’assoie au premier rang, la reine s’assiérait au deuxième rang car elle aurait trouvé le premier inconfortable.

Cela signifiait que le siège devant elle était toujours vide – comme le prévoyait le protocole.

Et aujourd’hui, le roi Charles s’est assis dans le siège de sa mère pour la première fois lors de son service d’incarcération.

La reine aurait préféré s’asseoir au deuxième rang aux côtés de son mari, le prince Philip, et d’autres membres de la famille royale.

Mais, la monarque en deuil s’est assise seule sur son siège lors de ses funérailles en 2021 en raison des restrictions de Covid-19 à l’époque.

Des photos déchirantes montrent une reine stoïque pendant le moment sombre.

En 2018, de nombreuses personnes interrogées par la princesse Eugénie ont laissé un siège vide au premier rang de son mariage de 850 invités.

Cela a vu le protocole royal expliqué.

Le siège a également été laissé vide lors du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, et les fans royaux ont pensé à tort qu’il s’agissait d’un hommage poignant à la princesse Diana.

Le service d’inhumation d’aujourd’hui a suivi les funérailles d’État de la reine, qui ont commencé à 11 heures du matin à l’abbaye de Westminster.

Des milliers de personnes ont bordé les rues et se sont rassemblées à l’extérieur pour rendre un dernier hommage à Sa Majesté, 11 jours après sa mort.

Et dans des scènes émouvantes, le cercueil de la reine a été emmené dans l’abbaye lors d’une procession dirigée par son fils le roi Charles et ses frères et sœurs Andrew, Edward et Anne.

La marche a également vu les princes William et Harry mettre de côté leurs différends après des mois de rumeurs de querelles – les frères se tenant côte à côte alors qu’ils suivaient le cercueil de leur grand-mère.

Le roi Charles avait l’air étonnamment émotif lors du service d’incarcération de sa mère