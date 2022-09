La princesse Anne a fait la révérence à sa mère bien-aimée hier alors que la reine commençait son dernier voyage de Balmoral au palais de Buckingham.

Anne a suivi le cercueil en chêne de Sa Majesté pendant 6 heures et demie de route jusqu’à Holyroodhouse à Édimbourg où elle a été rejointe par les frères Andrew et Edward plus Sophie Wessex.

La princesse Anne a fait la révérence à sa mère bien-aimée alors que la reine commençait son dernier voyage de Balmoral au palais de Buckingham Crédit : AP

Le cercueil en chêne de Sa Majesté a été conduit de Balmoral à Holyroodhouse à Édimbourg Crédit : Getty

Le cercueil, drapé dans le Royal Standard of Scotland, a été transporté dans le palais par un groupe de porteurs militaires alors qu’Anne faisait son geste émotionnel de respect.

Une procession royale déplacera aujourd’hui le cercueil vers la cathédrale Saint-Gilles voisine.

La reine y restera en état pendant une journée avant d’être emmenée à Londres.

Hier, la première étape de son dernier voyage, a vu des foules en adoration envahir les rues des villes écossaises sur le parcours de son corbillard Mercedes noir, avec des dizaines de milliers de personnes rendant hommage à Édimbourg.

Des fleurs ont été jetées sur la route devant le véhicule alors que la Grande-Bretagne entamait le long processus de deuil de son précieux monarque.

Ros Kain, 46 ans, est venue d’Angleterre pour être parmi les foules applaudissant sur le Royal Mile d’Édimbourg et a déclaré : « C’était notre façon de dire merci pour toute une vie de service.

“C’était incroyablement triste mais beau que son peuple ait pu lui dire au revoir.”

Vendredi, dans son premier discours de roi, Charles III avait dit : « Et à ma Maman chérie, alors que tu entames ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher feu Papa, je veux simplement dire ceci : Merci.

“Merci pour votre amour et votre dévouement envers notre famille et la famille des nations que vous avez servies avec tant de diligence pendant toutes ces années.”

La reine avait quitté Balmoral à 10 h 06 pour un voyage de 175 milles vers Édimbourg qui prendrait normalement moins de trois heures.

Elle est finalement arrivée à 16h22 en raison de l’énorme foule sur la route.

Chaque fois que le corbillard traversait une ville ou une ville, il ralentissait au pas pour permettre aux milliers de sympathisants de lui rendre hommage.

La plus grande réception a eu lieu sur le Royal Mile où les gens avaient attendu pendant des heures 15 dans des endroits pour avoir un aperçu du voyage final.

La ville avait été transformée au cours des 48 dernières heures en préparation avec des routes fermées et des centaines de barrières en place pour contrôler les foules.

La sécurité était renforcée avec des centaines d’officiers déployés à travers la ville.

Des policiers armés ont pris des positions de tireurs d’élite sur les balcons et les toits le long du Royal Mile.

Heureusement, la journée s’est déroulée sans incident lorsque la reine est arrivée en toute sécurité à la résidence officielle du monarque en Écosse.

Elle a été accueillie par une garde d’honneur formée par le King’s Bodyguard for Scotland, la Royal Company of Archers, avant que son cercueil – avec une seule couronne faite de fleurs coupées du domaine de Balmoral – ne soit emmené dans la salle du trône du palais.

Andrew, Edward et Sophie se tenaient dehors pour la saluer à l’arrivée du corbillard.

Une cinquantaine de membres du personnel du palais se sont également rassemblés dans la cour.

Charles arrive à Édimbourg aujourd’hui, ce qui signifie que les quatre enfants de la reine seront à ses côtés.

Les dirigeants écossais étaient fiers que leur pays ait pu jouer un rôle dans son dernier voyage, en raison de son profond amour pour le pays.

L’année dernière, lors de l’ouverture du parlement écossais, elle a déclaré: «J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce merveilleux pays et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours gardés de notre séjour ici.

« On dit souvent que ce sont les gens qui font un lieu. Et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Écosse.

La première ministre Nicola Sturgeon a déclaré que la voir à la télévision quitter Balmoral pour la dernière fois hier était “triste et poignant”.

Elle a ajouté: «La mort de Sa Majesté au château de Balmoral signifie que l’Écosse a perdu l’un de ses serviteurs les plus dévoués et les plus aimés.

“Le chagrin que nous avons vu à travers le monde a été profond et profondément touchant.

“Aujourd’hui, alors qu’elle se rend à Édimbourg, l’Écosse rendra hommage à une femme extraordinaire.”

FEMME EXTRAORDINAIRE

Robert Aldridge, le Lord Provost de la ville d’Édimbourg, a ajouté : « Nous sommes incroyablement fiers d’être au centre d’un moment historique.

“Il y a une détermination à s’assurer que nous donnons le meilleur affichage possible comme une sorte de récompense à la reine pour le service qu’elle a rendu au pays.”

Alors que le cercueil passait devant le Parlement écossais – juste de l’autre côté de la route depuis le palais – les dirigeants politiques du pays se sont réunis pour lui rendre hommage.

Mme Sturgeon, le chef conservateur écossais Douglas Ross et le chef travailliste écossais Anas Sarwar faisaient partie de ceux qui se tenaient à l’extérieur de Holyrood alors que le corbillard ralentissait.

Plus tôt, des sympathisants se tenaient en silence près de Balmoral alors que Sa Majesté commençait son voyage.

Elle a été conduite dans le village voisin de Ballater, un endroit qu’elle aimait beaucoup et où elle était traitée comme une voisine.

Le cortège a été accueilli par un silence feutré dans les rues bondées.

Les Lord Lieutenants de l’Aberdeenshire et du Kincardineshire se tenaient au garde-à-vous devant l’église de Glenmuick au centre de la ville, rejoints par Richard Baird, le commandant du clan Baird et membre de la Royal Company of Archers.

Un cavalier seul à moto a ouvert la voie avec le mari de la princesse Anne, le vice-amiral Sir Tim Laurence, l’accompagnant dans une limousine directement derrière le corbillard.

Près de 20 véhicules de soutien ont suivi, y compris des policiers armés, des soldats, des policiers, une ambulance et un corbillard de rechange en cas de panne du véhicule principal.

Le propriétaire du magasin, Alistair Cassie, 78 ans, a fait part de sa fierté d’avoir été parmi les habitants invités à Balmoral pour rendre hommage en privé dans la salle de bal principale.

Il a déclaré: «Ce fut une expérience émouvante. C’est un jour historique, une fois dans une vie. Il y a une vraie tristesse, tout le monde savait que ce jour viendrait à cause de son âge, mais c’est quand même une journée difficile.

Alors que le corbillard traversait l’Aberdeenshire, des dizaines d’agriculteurs ont rendu hommage en bordant la route avec des tracteurs.

Des gardes d’honneur étaient formées dans les champs.

Lorsque le cortège est allé plus au sud, des foules ont rempli tous les ponts au-dessus de la M90 qui étaient décorés de drapeaux Union Jack et écossais.

Des dizaines de voitures se sont arrêtées sur la bande d’arrêt d’urgence pour apercevoir.

À Édimbourg, des nuages ​​​​sombres se sont accumulés mais la pluie a résisté.

La fonctionnaire Rhonda Conlin, 48 ans, de Stockton-on-Tees, a déclaré: «Je ne peux pas me rendre à Londres pour les funérailles, j’ai donc pris la décision de dernière minute de sauter dans un train et de me diriger vers le nord. Je suis content de l’avoir fait. C’est le plus triste des jours mais il y a tellement d’amour et d’admiration pour la reine.

Les applaudissements qui ont accueilli la reine alors qu’elle était conduite le long du Royal Mile se sont dissipés lorsque le cercueil est entré dans l’enceinte du palais.

Les foules sont restées immobiles et silencieuses, perdues dans leurs propres pensées, alors que la reine était transportée à Holyrood.

Ce n’est qu’alors que les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber.

Une Sophie de soutien console Anne, princesse royale Crédit : PA

Des foules bordent les rues d’Édimbourg alors que le cercueil de la reine arrive hier Crédit : PA

Une femme pleure au passage du cortège de la reine à Ballater Crédit : Getty