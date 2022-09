Le SILENCE est tombé alors que le roi Charles conduisait les enfants de la reine derrière le cercueil de leur mère bien-aimée lors d’une procession solennelle aujourd’hui.

Le monarque avait l’air ému en quittant Holyroodhouse à Édimbourg pour la cathédrale St Giles.

Le prince Charles et ses frères et sœurs ont mené le cortège aujourd’hui Crédit : Reuters

Les membres de la famille royale avaient l’air solennels en suivant le corbillard de leur mère Crédit : Reuters

Le cercueil de la reine quitte Holyroodhouse pour la cathédrale Saint-Gilles Crédit : PA

La princesse Anne et le roi Charles étaient au chevet de leur mère lorsqu’elle est décédée

Le cercueil de Sa Majesté est transporté dans la cathédrale Saint-Gilles après la procession

Il y avait un silence dans la ville habituellement animée alors que le roi suivait le cercueil de sa “maman chérie” du palais jusqu’à un corbillard noir.

Le silence n’a été ponctué que par un seul coup de feu tiré du haut du château d’Édimbourg en hommage à Sa Majesté et une cornemuse qui a joué alors que le cercueil quittait Holyroodhouse.

Charles était flanqué des autres enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward dans une poignante démonstration de respect.

Cela vient comme…

La reine consort et Sophie Wessex ont suivi le cortège dans une voiture.

Elle est arrivée à la cathédrale vers 15h15 où son cercueil a été transporté à l’intérieur drapé du Royal Standard of Scotland.

Une chorale a chanté Thou Wilt Keep Him In Perfect Peace, Whose Mind Is Stayed On Thee alors que la couronne d’Écosse était placée sur le cercueil.

Le cercueil comprend également une couronne contenant des rosettes branchues blanches, des freesias blancs, des chrysanthèmes boutons blancs et de la bruyère blanche séchée.

Un service d’action de grâces en présence du Premier ministre Liz Truss, de MSP, d’anciens combattants et de membres des forces armées a eu lieu.

Dans un clin d’œil émouvant au prince Philip, la chorale a chanté The Lord is My Shepherd, qui figurait lors de son mariage avec la reine en 1947.

Le Rt Rev Dr Iain Greenshields a déclaré qu’il “commençait maintenant à comprendre qu’elle était partie de nous -” rentrée chez elle “pour exprimer ses propres mots”.

Alors que la famille royale sortait de la cathédrale, les membres de la congrégation s’inclinaient et faisaient la révérence.

Des milliers de personnes qui bordaient les rues pour rendre hommage à la reine ont pleuré au passage du cortège cet après-midi.

Le corbillard de la reine était conduit par deux chevaux noirs alors que les gardes du Black Watch se tenaient de chaque côté de la voiture.

Andrew avait auparavant été interdit de porter un uniforme militaire contrairement à ses frères et sœurs, alors il portait plutôt un costume du matin.

Un homme a été emmené par la police après avoir chahuté le duc d’York.

La famille royale assistera à une veillée poignante ensemble à l’intérieur de la cathédrale à 19h20 ce soir.

Le roi Charles a reçu un salut au canon à son arrivée à Holyroodhouse aujourd’hui avant qu’une interprétation de l’hymne national ne soit jouée.

Il a également assisté à une cérémonie des clés sur le parvis alors qu’il était accueilli dans son “ancien et héréditaire royaume d’Écosse”.

Le roi Charles a rencontré la foule avant de partager un moment solennel en regardant les hommages à sa mère avec Camilla.

La reine a quitté Balmoral pour la dernière fois hier matin pour un trajet de six heures jusqu’à Édimbourg.

Un service d’action de grâces était organisé en l’honneur de la reine

La couronne d’Écosse a été placée sur le cercueil de la reine Crédit : PA

Le roi Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward sont assis pour le service

Charles et Camilla partagent un moment dans la cathédrale Crédit : PA

Sophie a suivi le cortège en voiture avec la reine consort Camilla Crédit : PA

La famille royale chante pour Sa Majesté au service Crédit : AP

Les rues étaient pleines de sympathisants, qui pleuraient et lançaient des fleurs en hommage à Sa Majesté.

Une mer de fans avait attendu des heures sur le célèbre Royal Mile pour dire un dernier au revoir à la reine.

Le cercueil a été accueilli à Holyroodhouse par le prince Andrew, la princesse Anne, le prince Edward et Sophie Wessex.

Anne, qui avait fait le sombre trajet de six heures derrière le corbillard, avait l’air lugubre en s’inclinant devant sa défunte mère.

Le cercueil en chêne de Sa Majesté est resté dans la salle du trône, qui lui est familière, pendant la nuit.

La reine restera en état pendant 24 heures, permettant aux Écossais de venir lui rendre hommage.

Mardi soir, la princesse royale accompagnera sa mère de l’aéroport d’Édimbourg à la RAF Northolt.

Le cercueil sera accueilli par une garde d’honneur de la garde du roi à son arrivée au palais de Buckingham.

Le roi Charles et la reine Camilla surveilleront son transport jusqu’à la salle Bow où les aumôniers surveilleront.

Mercredi, il y aura une procession de chevaux et de calèches dans les rues de Londres à 14h22 jusqu’à Westminster Hall.

Un million de personnes en deuil devraient visiter son cercueil alors que la reine reste en état pendant quatre jours complets.

Les détails sur la façon d’y assister seront publiés dans les prochains jours, mais il devrait fonctionner selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les soldats garderont le cercueil 24 heures sur 24 pendant que les flots de personnes en deuil défilent.

Les membres de la famille royale devraient également monter la garde à tour de rôle dans une tradition connue sous le nom de Veillée des Princes.

Le prince Edward et Charles ont tous deux veillé sur le cercueil de la reine mère en 2002.

Sa Majesté sera ensuite inhumée le lundi 19 septembre à 11h.

Les funérailles d’État ont été officiellement déclarées un jour férié avec un silence de deux minutes qui aura lieu dimanche dans tout le pays.

La dernière demeure de la reine sera la chapelle commémorative du roi George VI où sa mère et son père ont été enterrés avec les cendres de sa sœur, la princesse Margaret.

Le cercueil du prince Philip passera du Royal Vault à la chapelle commémorative pour rejoindre son épouse bien-aimée depuis 73 ans.

Les foules regardent en silence la famille royale en deuil traverser le Royal Mile Crédit : AFP

La procession continue à travers Édimbourg sur son chemin vers la cathédrale Crédit : AFP

Les personnes en deuil ont bordé les rues pendant des heures pour rendre hommage à la reine Crédit : Reuters

La foule est restée silencieuse alors que le cercueil traversait la ville