Moment photo : Pawan Kalyan s’essaye au cricket | Dernières nouvelles du cinéma Telugu | Critiques de films

Dans ces dernières photos franches, la star de cinéma et vice-CM d’Andhra Pradesh Pawan Kalyan est vue en train de vérifier la batte de cricket, le volley-ball et d’autres équipements sportifs plus tôt dans la journée dans son bureau de camp. Pawan a pris l’initiative de livrer ces kits sportifs aux 32 écoles primaires de sa circonscription de Pithapuram.

La nouvelle initiative du vice-CM aidera chacune des 32 écoles à acquérir deux kits sportifs. Apparemment, chaque kit coûte Rs 25 000, et les fonds Rs 16 lakh requis proviendront des fonds CSR. Pawan a personnellement supervisé le programme de distribution de kits sportifs pour encourager les étudiants à pratiquer divers sports.

Récemment, Pawan a attiré l’attention de la nation entière avec ses discours enflammés sur la question de Tirumala Laddu. Sur le plan cinématographique, Power Star a récemment repris son drame d’action longtemps retardé, Hari Hara Veera Mallu. Les prochains projets sont OG et Ustaad Bhagat Singh.