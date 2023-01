Moment pénible La journaliste de CTV, Jessica Robb, insulte les mots et s’effondre presque en direct pendant une “urgence médicale”

C’est le moment choquant qu’un journaliste de la télévision a semblé insulter et presque s’effondrer en direct.

Les téléspectateurs du Réseau canadien de télévision ont inondé la station de notes inquiètes au sujet du journaliste, qui semblait souffrir d’une urgence médicale lors d’un segment en direct.

Jessica était tout sourire au début de son émission Crédit : Twitter

Jessica semblait pâlir avant de trébucher et de brouiller les mots Crédit : Twitter

On peut voir la journaliste canadienne Jessica Robb articuler ses mots dans le journal télévisé, l’air de plus en plus instable.

Elle termine son segment, avant de s’excuser auprès de son co-animateur Nahreman Issa en studio.

Robb a dit : “Désolé, Nahreman, je ne me sens pas très bien en ce moment, et je suis sur le point de…”

Les yeux de Robb perdent leur concentration et elle sembla trébucher, avant que son co-animateur ne lui assure qu’elle obtiendrait l’aide dont elle avait besoin.

Issa a dit : « Nous reviendrons vers vous.

“En ce moment, nous allons nous assurer que Jessica va bien et nous vous donnerons une mise à jour un peu plus tard.”

Robb n’était pas seul sur le site dont elle rendait compte, a rassuré les téléspectateurs.

Robb n’a pas terminé son segment, mais la chaîne de télévision a publié une mise à jour sur son état plus tard dans la soirée.

Sur leur page Twitter, ils ont déclaré: “Merci à tous ceux qui se sont renseignés sur notre journaliste qui est tombé malade pendant le journal de 18 heures.

“Jessica Robb se sent mieux et se repose maintenant.”

Les rumeurs se sont rapidement propagées en ligne, de nombreux trolls attribuant l’épisode médical à la vaccination contre le COVID-19.

L’un d’eux a répondu au Tweet de CTV en disant: “Combien de boosters l’avez-vous forcée à obtenir?”

Robb a ensuite publié une déclaration sur le Page Twitter de CTVremerciant les téléspectateurs pour leurs bons vœux et dissipant les rumeurs.

“J’ai reçu une quantité écrasante de harcèlement et de haine, liés à de fausses théories sur la raison de l’incident.

“Bien que je ne partage pas publiquement des informations médicales privées, je peux dire qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et que ma compréhension de mes propres antécédents médicaux fournit une explication raisonnable de ce qui s’est passé.

“Je peux cependant confirmer que la situation n’était en aucun cas liée au vaccin Covid-19.”

Les fans de CTV étaient heureux d’apprendre que Robb allait bien après l’incident effrayant.

Un téléspectateur a déclaré: “C’était effrayant à regarder. Content qu’elle aille bien.”

Un autre a répondu: “Merci pour la mise à jour, elle avait vraiment l’air de s’évanouir. Très effrayant. Tellement content qu’elle aille bien.”

En 2017, un panéliste d’une chaîne d’information turque s’est évanoui à l’antenne.

Le rédacteur en chef de Kanal 5 Television, Abdulkadir Ünal, souffrait de grippe et de fatigue, mais a poursuivi son interview du vice-président du parti AK, Mehdi Eker.

Dans les images, on le voit siroter de l’eau avant de s’écraser soudainement de sa chaise au sol, alarmant le politicien et un collègue journaliste.

Une publicité a été diffusée tandis que les diffuseurs se sont précipités à son aide et ont appelé une ambulance.

Elle se repose maintenant et a assuré aux téléspectateurs qu’elle allait bien Crédit : Twitter