La présidente de la HOUSE, Nancy Pelosi, a écarté un journaliste qui a posé des questions sur les commentaires du représentant démocrate Ilhan Omar comparant Israël et les États-Unis au Hamas et aux talibans.

« Plus tôt cette semaine, la membre du Congrès Ilhan Omar était sur notre – » était tout ce que le journaliste a pu sortir avant que le membre du Congrès californien n’intervienne.

Nancy Pelosi a interrompu un journaliste pour avoir posé des questions sur les commentaires d’Ilhan Omar cette semaine Crédit : EPA

« Eh bien, restons avec cela et je répondrai à cela après », a déclaré Pelosi au journaliste après l’avoir interrompu.

La conférence de presse du conférencier visait à créer un panel pour que le comité restreint enquête sur les émeutes du Capitole du 6 janvier.

Pelosi n’est jamais revenu à la question du journaliste, qui faisait référence aux nouveaux commentaires d’Omar sur le fait que ses collègues juifs n’étaient pas des « partenaires en justice ».

Omar est apparue sur CNN cette semaine en disant qu’elle ne regrettait pas d’avoir comparé les États-Unis et Israël aux deux entités terroristes, même après avoir précédemment expliqué ses propos.

Omar a déclaré que ses homologues démocrates de la Maison juive n’étaient pas des « partenaires en justice » Crédit : Reuters

« Je pense qu’il est vraiment important que ces membres se rendent compte qu’ils n’ont pas été partenaires de la justice. Vous savez, ils n’ont pas été, vous savez, également engagés dans la recherche de justice dans le monde », a déclaré Omar à Jake Tapper de CNN.

Tapper avait interrogé Omar sur sa comparaison et d’autres commentaires qu’Omar avait faits dans le passé concernant Israël, en lui demandant : « Comprenez-vous pourquoi certains de vos collègues démocrates de la Chambre, en particulier les Juifs, trouvent ce langage antisémite ? »

Dans un tweet de février 2019, Omar a déclaré que l’alliance américano-israélienne était « tout au sujet des Benjamins » et elle a affirmé en 2012 qu’Israël « a hypnotisé le monde, qu’Allah réveille le peuple et l’aide à voir les méfaits d’Israël ».

Plus tôt en juin, Omar a fustigé les démocrates juifs de la Chambre pour être « islamophobes »

« C’est honteux pour des collègues qui m’appellent alors qu’ils ont besoin de mon soutien de publier maintenant une déclaration demandant des » clarifications « et pas seulement d’appeler », elle a tweeté après que les démocrates de la Chambre lui aient demandé de clarifier ses commentaires en comparant les États-Unis et Israël au Hamas et aux talibans.

« Les tropes islamophobes de cette déclaration sont offensants. Le harcèlement constant et le silence des signataires de cette lettre sont insupportables », a poursuivi Omar.

En réponse, Omar s’est félicité de la discussion.

« J’ai accueilli, vous savez, chaque fois que mes collègues ont demandé à avoir une conversation, à apprendre d’eux, à apprendre de moi », a-t-elle déclaré. « Et je pense, vous savez, que je continuerai à le faire. »

« Il est important pour moi, en tant que personne qui sait ce que c’est que de vivre l’injustice d’une manière que beaucoup de mes collègues ne connaissent pas, d’être une voix dans la recherche de la responsabilité, en demandant des mécanismes de justice pour ceux qui sont calomniés, opprimés, et qui ont subi des injustices envers eux. »

Pelosi a déjà été critiqué pour les propos d’Omar.

Le chef de la minorité Kevin McCarthy a déclaré qu’il retirerait Omar de la commission des affaires étrangères de la Chambre si les républicains accédaient au pouvoir

De même, les républicains de la Chambre ont continué à demander à Pelosi de retirer Omar.