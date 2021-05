Moment papa a retrouvé son petit garçon qui a été retiré des décombres d’une frappe aérienne israélienne qui a tué maman et 4 frères

Un PÈRE a retrouvé son petit fils qui a été tiré vivant des décombres à Gaza après qu’une frappe aérienne israélienne a tué 10 membres de leur famille.

L’enfant de cinq mois a survécu à l’explosion dans le camp de réfugiés de Shati, qui a provoqué l’effondrement d’un bâtiment de trois étages.

13 Mohammed al-Hadidi, tenez son bébé qui a été tiré vivant de sous les décombres après une frappe aérienne israélienne sur un camp de réfugiés Crédits: Rex

13 Le petit garçon, Omar, était le seul enfant connu pour avoir survécu de sa famille Crédits: Rex

Deux femmes et huit enfants de la même famille élargie auraient été tués dans le raid aérien israélien, qui a blessé au moins 15 personnes.

Mohammed al-Hadidi, affligé de chagrin a dit à Al Jazeera sa femme et ses quatre fils, âgés de 14 à six ans, ainsi qu’une autre femme et ses quatre enfants, ont été tués.

M. Al-Hadidi a déclaré que son petit garçon Omar était son seul enfant qui avait survécu après avoir été réuni avec lui à l’hôpital al-Shifa.

Il a dit: « Dieu merci, j’ai toujours Omar. »

GAZA CARNAGE

La famille a été tuée alors qu’elle célébrait la fête de l’Aïd al-Fitr.

Un enfant de 11 ans serait également porté disparu à la suite du carnage.

Au moins 140 personnes, dont 39 enfants, ont été tuées à Gaza et neuf en Israël, dont un enfant, depuis l’explosion de la violence entre Israël et le Hamas lundi.

Environ 950 personnes ont été blessées, le massacre dans le camp de réfugiés étant la plus grosse perte de vie à ce jour.

Almeqdad Jameel, qui vit dans le camp de réfugiés, a déclaré qu’au moins cinq missiles avaient été tirés par des avions de combat israéliens sur la maison.

13 Le petit garçon a été tiré vivant des décombres de l’immeuble Crédit: PA

13 Une explosion éclate de la tour Jala alors qu’elle est détruite lors d’une frappe aérienne israélienne à Gaza aujourd’hui Crédit: AFP

13 Le Hamas a tiré des centaines de roquettes depuis Gaza vers Israël Crédit: AFP

13 Un Palestinien cherche des biens à récupérer dans un bâtiment endommagé à la suite de frappes aériennes israéliennes à Gaza Crédit: AFP

13 Un Israélien inspecte les dommages causés à leur maison à la suite d’une attaque à la roquette depuis la bande de Gaza Crédit: AFP

Il a déclaré: «Un mur de feu a rempli la rue, et des éclats d’obus et du verre ont volé partout.

« Le son était assourdissant et terrifiait tout le monde. »

Nabil Abu Al Reesh, un médecin qui s’occupe des survivants à l’hôpital, a déclaré: « C’est vraiment un massacre qui ne peut être décrit. »

Le Hamas a déclaré qu’il avait tiré un barrage de roquettes sur le sud d’Israël en représailles à la frappe aérienne.

Mercredi, une tour à Gaza s’est effondrée en direct derrière un journaliste de la BBC, alors que des bombes pleuvaient du ciel.

VIOLENCE SANGUINE

Plus tôt dans la journée, une roquette palestinienne a tué un homme en Israël.

Plus de 2000 roquettes mortelles ont été tirées vers Israël par des militants palestiniens alors que la région est secouée par les pires violences depuis 2014.

De nombreuses roquettes sont interceptées par le système de défense aérienne israélien Iron Dome.

La dernière vague de violence a commencé à Jérusalem et s’est propagée dans toute la région au cours de la semaine dernière.

Il y a eu des affrontements entre Juifs et Arabes et des émeutes dans des villes mixtes d’Israël.

13 Des soldats sraeli tirent un obusier automoteur de 155 mm vers la bande de Gaza Crédit: AFP

13 Un manifestant palestinien lance des fusées éclairantes au milieu d’affrontements avec des soldats israéliens dans le centre-ville d’Hébron en Cisjordanie Crédit: AFP

13 Un manifestant palestinien lance un cocktail molotov lors d’affrontements avec les forces israéliennes dans le camp de Shuafat pour réfugiés palestiniens Crédit: AFP

Il y a eu aussi des manifestations palestiniennes généralisées vendredi en Cisjordanie occupée, où les forces israéliennes ont tiré et tué 11 personnes.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis que le Hamas paierait un lourd tribut pour ses attaques à la roquette alors qu’Israël masserait des troupes à la frontière de Gaza.

Israël estime que plus de 30 dirigeants du Hamas et du Jihad islamique ont été tués alors que leurs forces bombardent Gaza.

M. Netanyahu a déclaré: «J’ai dit que nous porterions de gros coups au Hamas et à d’autres groupes terroristes, et nous le faisons.

« Ils paient et continueront de payer cher pour ça. Ce n’est pas encore fini. »

Le président américain Joe Biden a exprimé son soutien à Israël, mais a été critiqué pour ne pas en faire plus pour mettre fin à la spirale de la violence.

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira demain pour discuter de la violence.

On craint aujourd’hui davantage de violence alors que les Palestiniens marquent la Nakba, lorsqu’ils commémorent les quelque 700 000 personnes qui ont été expulsées ou ont fui leurs maisons pendant la guerre de 1948.

13 De la fumée noire s’échappe après une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza qui a visé l’enceinte d’Ansar, liée au mouvement Hamas, Crédit: AFP

13 Un char israélien tire vers la bande de Gaza