Moment où une voiture a été vue fonçant au bout d’une jetée de 650 pieds en Virginie et plongeant dans l’eau en contrebas

Par Isabelle Stanley pour Dailymail.Com





Une voiture a quitté l’extrémité de la jetée de la 14e rue vers 6h50 samedi.

Il n’était pas immédiatement clair qui se trouvait à l’intérieur, s’il y avait des survivants ou ce qui avait causé l’accident.







Une voiture a quitté l’extrémité de la jetée de Virginia Beach et a plongé dans la mer, déclenchant une opération de sauvetage de la police.

Vers 6h50 samedi, une voiture a percuté les barrières de la jetée de la 14e rue et a dévalé toute la longueur de celle-ci.

Il a freiné brièvement avant de traverser la balustrade en bois à l’extrémité de la jetée et de franchir le bord, car la police dit qu’il se trouve maintenant « au fond de l’océan ».

Une jeune femme debout sur la plage a filmé l’incident lorsqu’elle a entendu un grand bruit et a commencé à filmer.

La police de Virginia Beach s’efforce de récupérer la voiture et ses éventuels occupants, mais a déclaré qu’elle ne savait pas combien de personnes se trouvaient à l’intérieur ni la cause de l’accident, même un jour après sa plongée dans l’eau.

Les feux arrière de la voiture étaient visibles alors qu’elle descendait la jetée

Il a semblé freiner avant la fin avant de franchir le bord

La jetée mesure 650 pieds de long et l’eau à l’extrémité a une profondeur d’environ 15 pieds. Les températures de l’eau se situent autour du milieu des années 40.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si la police avait envoyé une équipe de plongée pour vérifier la voiture ou pour rechercher d’éventuels survivants. Dimanche après-midi, la police n’avait pas confirmé s’il y avait des victimes ou des survivants de l’accident.

Ils ont déclaré : En raison des conditions d’eau défavorables et des préoccupations concernant la sécurité des plongeurs, la récupération prévue du véhicule au large de la jetée aujourd’hui a dû être reportée.

« Le temps, bien que beau, présentait des risques, et maintenir la stabilité de la barge de sauvetage sous contrat était un défi. Nous allons réévaluer et concevoir un nouveau plan pour une opération de récupération sûre et efficace.

Des témoins ont déclaré que la voiture avait tourné à grande vitesse sur la promenade depuis Atlantic Avenue et avait percuté les premières barrières de la jetée.

Le porte-parole du département de police de Virginia Beach, Jude Brenya, a déclaré à 13NewsNow : « Le véhicule vient de rouler sur la promenade, sur l’extrémité de la jetée, puis dans l’eau.

“Le véhicule est au fond de l’océan.”

Il a ajouté : « Nous avons une idée de l’emplacement du véhicule. Le défi est de pouvoir récupérer ce véhicule de l’eau.

«Et c’est ce qu’ils doivent comprendre. Quelles ressources il faudrait pour comprendre cela.

La voiture a franchi deux barrières pour atteindre l’extrémité de la jetée

La police a reçu un appel vers 6h50 samedi, mais dimanche après-midi, la voiture n’a pas encore été retrouvée.

L’une des femmes qui ont filmé l’incident, Kaylynn Crawford, a déclaré à Wavy : « Nous avons vu au début que ça allait très vite. Nous pensions que nous allions y aller.

“Mais vers la fin, la voiture a commencé à ralentir, et c’était comme si elle chancelait presque à la fin. Puis, tout d’un coup, il est tombé sur la jetée.

Charlotte Murphy, qui travaille dans un restaurant de fruits de mer sur la jetée, a déclaré au magasin : « Ils ont franchi trois portes, ce qui est assez fou et ce sont des portes vraiment très solides. C’est vraiment fou d’y penser.

« Dès que je suis arrivé ici, je me suis dit : « Putain de vache, c’est la chose la plus folle que j’ai entendue depuis très, très longtemps. »