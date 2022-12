Moment où une hôtesse de l’air crie “Je ne suis pas votre serviteur” à un passager “impoli”

Des images dramatiques montrent le moment où une hôtesse de l’air furieuse s’est déchaînée contre un passager grossier après avoir prétendument fait pleurer ses collègues sur une demande de repas.

L’hôtesse de l’air a été capturée en train de crier “Je ne suis pas votre servante” alors qu’elle se lançait dans une diatribe passionnée lors d’un vol d’Istanbul à New Delhi.

La femme et un passager ont éclaté dans une engueulade sur le vol IndiGo Crédit : Twitter

L’hôtesse de l’air s’est levée et a crié “Je ne suis pas une servante” lors de la confrontation houleuse

Dans un clip partagé sur Twitter, la femme a été vue en train d’expliquer pourquoi la demande du passager n’a pas pu être exécutée à bord du service IndiGo avant qu’une engueulade ne s’ensuive.

“Arrêtez de me pointer du doigt et de me crier dessus, mon équipage pleure à cause de vous”, a-t-on entendu dire.

“Vous ne pouvez pas parler à l’équipage comme ça”, a-t-elle ajouté alors qu’elle était rejointe par un deuxième membre d’équipage.

“S’il vous plaît, essayez de comprendre”, ont ajouté ces derniers, en expliquant “Il y a un chariot et les repas comptés sont levés [on the plane].”

« Pourquoi tu cries ? » le passager grossier a riposté.

“Je suis vraiment désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas parler à l’équipage comme ça. Je vous écoute littéralement avec tout le respect que je vous dois, mais vous devez également respecter l’équipage », a alors répondu la femme.

La passagère lui a ensuite dit de “se taire”, tandis que l’hôtesse de l’air répondait “Tu la fermes!”

« Je suis salarié. Je ne suis pas votre servante », a-t-elle crié de colère, avant de s’éloigner de la confrontation.

Selon le diffuseur local NTDV, le fiasco a éclaté après que le passager a demandé un sandwich et que l’équipage lui a dit qu’il devait s’assurer qu’il en avait un.

Il n’est pas clair si le problème a été résolu.

Dans une déclaration fournie par le journaliste indien Tarun Shukla, un porte-parole de la société a déclaré : “Nous sommes au courant de l’incident qui s’est produit sur le vol 6E 12 d’Istanbul à Delhi le 16 décembre 2022.

“Le problème était lié aux repas choisis par certains passagers voyageant via une connexion en partage de code.

“IndiGo est conscient des besoins de ses clients et nous nous efforçons constamment de fournir une expérience courtoise et sans tracas à nos clients.

“Nous examinons l’incident et tenons à assurer que le confort des clients a toujours été notre priorité absolue.”

Le membre du personnel a ensuite été rejoint par un deuxième collègue qui a tenté de désamorcer la situation Crédit : Twitter