Moment où une femme affronte courageusement un fluage qui l’a conduite au bord du suicide après l’avoir harcelée tous les jours pendant 4 mois

Une femme BRAVE a confronté son harceleur après que sa campagne de quatre mois d’avances non désirées l’ait presque conduite au suicide, a déclaré un tribunal.

Izabela Smialek, 29 ans, de Wigan, dans le Grand Manchester, a rassemblé son immense courage pour prendre à partie Yousif Mohammed, 32 ans, dans la rue, et le photographier alors qu’il se cachait près de chez elle.

Yousif Mohammed a été reconnu coupable de harcèlement 1 crédit

Izabela Smialek a affronté le fluage dans la rue 1 crédit

M. Mohammed se serait épris de sa victime lorsqu’il l’a aperçue marchant dans son trajet quotidien.

Il l’avait apparemment appelée comme un chat, lui avait proposé de la prendre dans sa voiture et l’avait suivie dans diverses rues en l’exhortant à partir avec lui.

Les choses ont tellement mal tourné qu’elle a partagé une application de localisation sur son téléphone pour que ses amis « trouvent son corps » et elle a même envisagé de se suicider.

Bolton Crown Court a appris qu’il suivrait Izabela, d’origine polonaise, au travail et au gymnase presque tous les jours entre novembre 2021 et mars de cette année.

D’autres actes effrayants allégués comprenaient flâner devant sa maison dans sa BMW blanche, lui offrir des fleurs et dire combien il “l’aimait et lui manquait”.

Le “bizarre” a été averti puis arrêté, mais a continué à la harceler après avoir été libéré sous caution.

Les choses ont culminé quand Izabela a courageusement confronté le harceleur, le prenant en photo alors qu’il se cachait à proximité et criant “tu dois me laisser tranquille”, après quoi il a été de nouveau arrêté.

Ensuite, elle a posté les photos sur les réseaux sociaux en écrivant : “‘Femmes de Wigan ! Cet homme est dangereux. Si vous le voyez ou sa voiture, veuillez appeler le 999 !”

Elle a raconté au tribunal son calvaire, notamment le fait qu’elle ne pouvait pas manger à cause du stress et qu’elle avait dû prendre des compléments alimentaires liquides.

M. Mohammed a nié tout acte répréhensible et a ri par liaison vidéo depuis la prison, où il est détenu en détention provisoire, pendant qu’elle parlait.

La victime terrifiée est même brièvement retournée en Pologne pour s’éloigner de lui.

L’employée des finances Izabela a déclaré: “Je ne savais pas qui était cet homme ni ce qu’il voulait de moi, mais il semblait être partout où j’allais.

“Je voulais qu’il arrête et je lui ai dit à plusieurs reprises de me laisser tranquille, mais malheureusement, plus j’étais frustré, plus il s’amusait – et il a continué à me suivre. Il serait là chez moi chaque matin, puis suivrait moi quand je marchais pour aller au travail.

“Tout le monde devrait pouvoir sentir qu’il est à l’abri des risques de blessures et il m’a enlevé cela.”

Elle a ajouté que la peur de M. Mohammed lui avait causé des crises de panique, des cauchemars et une grave anxiété.

“Je n’avais pas de bonheur dans ma vie car il n’y avait pas de lumière au bout du tunnel”, a-t-elle déclaré.

M. Mohammed, un laveur de voitures, a été reconnu coupable de harcèlement criminel impliquant une alarme et une détresse graves. et risque une peine de prison.

Il a fait appel de la condamnation et a affirmé que c’était une “coïncidence” que les deux se soient rencontrés.

S’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète kurde-surani, il a déclaré : “Cette fille m’a invité chez elle tous les soirs ou au moins trois fois par semaine.

“Elle a dit qu’elle voulait que je la suive et je ne voulais pas. Je n’ai rien fait de mal. Même si je lui ai apporté des fleurs, qu’y a-t-il de mal à cela ?

“Je ne l’ai pas suivie, elle m’a suivi. Je pense qu’elle était obsédée par moi. Elle m’a appelé tellement de fois.”

Il a allégué qu’il avait été abusé en ligne à la suite des photos qu’elle avait publiées et qu’il voulait “justice”, ajoutant : “Vous n’avez jamais rencontré une personne aussi véridique que moi”.

L’affaire est ajournée dans l’attente de l’audience d’appel.