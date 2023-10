Des images CHILLING montrent un OVNI volant juste devant un avion de ligne dans un effrayant quasi-accident à 35 000 pieds dans les airs.

Dans la vidéo YouTube publiée par Ensaladilla, elle montre la vue depuis une fenêtre d’avion au-dessus des nuages, alors qu’un mystérieux objet noir passe devant.

Les images effrayantes montrent un OVNI à 35 000 pieds dans les airs

L’objet mystérieux a été filmé en train de voler à côté d’un avion survolant la Colombie.

En forme d’OVNI classique avec son large centre circulaire et son sommet en forme de dôme, cet objet mystérieux a laissé tout le monde perplexe quant à ce qu’il pourrait être.

Le clip viral d’un vol intérieur de Bogotá à Salento en Colombie a été partagé sur Internet depuis son premier tournage.

Le forum espagnol Forocoches a été le premier à voir la vidéo et des passionnés d’OVNIS ont parlé de ce qui se cache réellement dans le monde.

Le populaire chasseur d’OVNIS The Hidden Underbelly 2.0 a ensuite republié la vidéo sur sa propre page et a expliqué à quel point il était intrigué par ce clip fascinant.

Il a déclaré : « Cet objet semble avoir la forme classique d’une soucoupe et regardez comme il se déplace nonchalamment.

« Maintenant, on se demande si nous sommes en Colombie, il y a une forte activité de ces objets.

« Pourrait-il y avoir une base localisée ? Ou s’agit-il d’une sorte de test gouvernemental ?

La première pensée de beaucoup a été d’abattre la théorie extraterrestre et de l’appeler un drone rouge.

The Hidden Underbelly 2.0 a contré cette idée et l’a fortement exclue.

Il a poursuivi : « Parce que vous devez comprendre que cet avion doit être assez haut pour pouvoir naviguer. Et c’est au-dessus des nuages. Un drone pourrait-il monter aussi haut ?

“Cela n’a pas d’autre forme qu’un avion, un hélicoptère et, à mon avis, cela ne ressemble même pas à un drone.”

Il demande ensuite à ses téléspectateurs ce que pensent ses téléspectateurs de l’OVNI potentiel et il a obtenu de nombreuses réponses intéressantes de la part de fanatiques curieux qui ont noté les similitudes avec d’autres observations d’OVNI.

L’un d’eux a déclaré : « Il n’y a AUCUNE oscillation comme on pourrait s’y attendre avec un ballon.

« Il vole PARFAITEMENT droit. Cela ressemble beaucoup aux soucoupes observées au fil des années au Mexique et sur le mont Popo.

Tandis qu’un autre a donné une réponse très détaillée basée sur ses propres expériences.

Ils ont déclaré : « Cela ressemble beaucoup au (GIMBAL), qui est le genre d’engin dont j’ai été témoin à Los Angeles en 1980.

«Je l’ai regardé rester complètement immobile pendant dix minutes par un matin clair de décembre, vers 9 heures du matin, probablement à environ 150-200 pieds.

«J’ai estimé qu’il avait un diamètre de douze à quinze pieds. Il y avait un insigne militaire sur le dessous qui indiquait US Air Force, donc il aurait très bien pu s’agir de l’un des nôtres et je ne sais pas si c’était des extraterrestres qui nous faisaient des farces.

« Après dix minutes de survol, il s’est envolé vers le sud comme une balle. Je n’ai jamais rien vu accélérer aussi vite et j’ai vu des essais de missiles au-dessus du Pacifique. »

Un autre téléspectateur a accepté, écrivant : « On dirait « The Gimbal ». La même que la vidéo officielle de l’US Navy au large de la côte est, près de la côte de Floride.

Une autre personne a expliqué que la Colombie dispose de trois bases aériennes à Malambo, Palanquero et Apiay et a déclaré qu’il était possible que les États-Unis testent des avions hors du commun à l’extérieur du pays.

Beaucoup sont convaincus qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire de l’existence d’OVNIS après que le Pentagone ait qualifié d’étranges des centaines d’observations d’OVNIS et nécessitent une enquête plus approfondie.

Après avoir étudié des centaines de rapports, ils ont déclaré que près de la moitié des observations devaient être prises plus au sérieux.

Deux soi-disant cadavres d’extraterrestres ont également été exposés au public au Mexique cette année – ce qui a suscité l’intérêt des théoriciens du complot du monde entier.

Les petits corps « non humains » ont été présentés lors d’une audience du Congrès sur les ovnis après avoir été découverts à Cusco, au Pérou.

Les corps des corps vieux de 1 000 ans auraient eu plus de 30 % de leur ADN « inconnu » des scientifiques.

Une vidéo précédente montrait un objet en forme de pilule qui apparaissait alors qu’un avion passait au-dessus d’un trou de ver.

Il a expliqué plus en détail dans la légende de la vidéo, affirmant que “l’étrange lumière clignotante” “se déplaçait lentement dans le ciel, un peu plus lentement que les avions qui volaient autour”.

“J’ai pu voir le clignotement aléatoire provenant de l’objet pendant environ 10 secondes.