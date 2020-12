Une femme du Maryland a partagé le moment effrayant où un inconnu est entré par effraction chez elle « souriant et marmonnant » alors qu’elle dansait seule sur TikTok.

Hannah Viverette peut être vue en train de danser dans son appartement de deux étages dans le clip enregistré vers 22h20 le 22 novembre quand elle sursaute soudainement, s’arrête et lève les mains devant elle.

Debout à la porte de son balcon se tenait Angel Moises Rodriguez-Gomez, 36 ans, que la police a arrêté deux jours plus tard, l’accusant de cambriolage, d’agression, de traque et de destruction de biens pour l’intrusion.

La mère d’un enfant a déclaré qu’elle avait reconnu Rodriguez-Gomez comme il vivait dans son complexe d’appartements, mais qu’elle ne lui avait jamais parlé auparavant.

Hannah Viverette a partagé le moment terrifiant où Angel Moises Rodriguez-Gomez, 36 ans, est entré par le balcon du deuxième étage de son appartement dans le Maryland le 22 novembre.

Hannah Viverette, sur la photo, était seule dans son appartement lorsqu’il est apparu à sa porte

Viverette a partagé ce moment terrifiant avec TikTok et il a maintenant été vu plus de cinq millions de fois.

« Ce moment où vous vous enregistrez en train de danser et que votre harceleur monte sur votre balcon du deuxième étage pour entrer par effraction », a-t-elle sous-titré le message.

Après que Viverette ait remarqué Rodriguez-Gomez à sa porte, elle demande à plusieurs reprises « qui êtes-vous » pendant qu’il marmonne en retour.

Angel Moises Rodriguez-Gomez, 36 ans, a été arrêté le 24 novembre et accusé de cambriolage, d’agression, de traque et de destruction de biens pour l’intrusion

Elle continue de lui demander «s’il te plaît, sors» mais il refuse de bouger.

‘Suis-je ton ami?’ Rodriguez-Gomez lui demande, en ajoutant «êtes-vous sûr? quand elle lui dit «non» et lui demande à nouveau de partir.

« Il a gardé ses mains dans ses poches, ce qui m’a d’abord fait peur », a déclaré Viverette à Fox 5.

« De toute évidence, le fait qu’un intrus entre, mais il ne retirerait pas ses mains de son sweat à capuche. Et j’avais peur qu’il ait une arme sur lui.

Alors qu’il refuse de partir, Viverette prend son téléphone et court vers la porte d’entrée de son appartement, réussissant à filmer Rodriguez-Gomez à sa porte avant qu’il ne recule finalement et qu’elle cherche refuge chez un voisin.

Viverette a également partagé le clip sur Instagram où elle a affirmé que Rodriguez-Gomez avait déjà fait des « avances inconfortables » à son égard.

« Surprise, je me suis immédiatement dirigée vers la porte pour la fermer, pour me rendre compte qu’il y avait un homme derrière la force », a-t-elle écrit à propos du moment où la porte de son balcon s’est ouverte.

« Un visage que j’avais vu presque quotidiennement dans le quartier de mon complexe d’appartements depuis mon emménagement, mais à qui je n’ai jamais parlé. Un homme qui a mis un point d’honneur à me surveiller et à me faire de nombreuses avances inconfortables à distance, depuis des mois maintenant.

Viverette est vue dans le clip en train de danser avant de s’arrêter et de lever les mains

Elle a demandé à plusieurs reprises à l’intrus de partir alors qu’il demandait «suis-je votre ami?

Viverette a attrapé son téléphone et a quitté son appartement pour demander de l’aide à un voisin

«Pendant si longtemps, je l’ai balayé, en supposant qu’il » était juste un fluage « . C’est au moment où je me suis retrouvé face à face avec lui à ma porte que j’ai su qu’il était là pour me faire du mal », a ajouté Viverette.

« Il a gardé ses mains dans les poches de son sweat à capuche avec un sourire narquois sur le visage. Il a marmonné quelque chose en espagnol, puis a fait un pas en avant.

Elle a dit qu’elle garde généralement la porte du balcon verrouillée mais qu’elle aime prendre l’air pendant qu’elle danse.

Viverette affirme également qu’il a arraché une section de lumières de Noël de son balcon, ce qui a entraîné la destruction de ses biens.

Le département de police de Hagerstown a confirmé l’arrestation de Rodriguez-Gomez dans un communiqué dimanche.

Hannah Viverette a déclaré qu’elle ne dormait pas actuellement chez elle après le choc

Viverette a partagé le clip sur Instagram et TikTok où il est depuis devenu viral

Il a été libéré sous caution non garantie en attendant sa date d’audience.

Viverette reste en colère contre sa libération, affirmant que « cela ne peut pas être la première tentative qu’il ait jamais faite pour agir sur le comportement des harceleurs » et que Rodriguez-Gomez a déclaré aux flics qu’il avait été invité.

« La seule chose que les forces de l’ordre ont pu me dire, c’est que cela est en grande partie lié au fait de ne pas vouloir le loger à cause du COVID », a-t-elle déclaré à Fox 5.

« Je ne pense vraiment pas qu’il soit juste qu’il marche librement en ce moment. Et je dois surveiller mon dos sous tous les angles.

Dimanche, Viverette a publié une autre vidéo sur TikTok dans laquelle elle a révélé qu’elle ne dormait plus dans son appartement mais qu’elle n’aurait pas peur de sortir de chez elle.

«Il ne m’enlèvera pas ça, absolument pas, dit Viverette. «Je ne vais pas vivre dans la peur.