C’est le moment choquant auquel un homme est confronté pour avoir prétendument pris des photos d’une femme dans le métro.

Des images partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer plusieurs personnes défiant un homme dans un train près de la gare de Charing Cross.

L’homme aurait pris des photos d’une femme alors qu’il utilisait le métro Crédit : TikTok/trapcity_shelz

Des images partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer plusieurs personnes défiant l’homme Crédit : TikTok/trapcity_shelz

L’homme aurait pris des photos d’une femme alors qu’il utilisait le métro de Londres.

Un autre passager lui dit de déverrouiller son téléphone, avant de lui faire retirer une photo d’une femme assise sur le tube dans son dossier récemment supprimé.

Dans la vidéo, le passager dit alors « maintenant, qu’est-ce que vous avez d’autre sur vos photos? » alors que l’homme répond « rien ».

On demande alors à l’homme d’ouvrir la bobine de son appareil photo principal où il semble y avoir une autre photo de la femme.

L’homme affirme qu’il a pris la photo sur son téléphone afin qu’il « sache où il se trouve » car le passager la supprime.

Et les utilisateurs de TikTok ont ​​​​réagi rapidement à la vidéo, qui a été visionnée plus de 50 000 fois et compte plus de 3 000 likes.

L’un d’eux a dit : « Que Dieu vous bénisse, les gars, si seulement il y avait plus d’hommes comme vous qui voulaient aider à nous protéger, nous les femmes. »

Un autre a commenté: « Soyez en sécurité les filles. Bravo à ce gars pour avoir dit quelque chose. »

Une troisième personne a dit : « Merci de l’avoir défendue ! »

Le Sun a contacté la police britannique des transports et Transport for London pour commentaires.