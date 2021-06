Moment où un homme est attaqué par un cerf à Bushy Park après s’être trop rapproché alors que les téléspectateurs critiquent un promeneur de chien « irresponsable »

UN promeneur de chien «IRRESPONSABLE» a été filmé en train de fuir un cerf en colère après avoir laissé son chien courir autour de Bushy Park sans laisse.

Les images montrent l’homme fuyant les bêtes après que son animal de compagnie ait dérangé les animaux dans l’un des huit parcs royaux de Londres.

La saison des naissances pour les cerfs s’étend de mai à juillet chaque année Crédit : PA

Des images montrent le moment où le promeneur fuit le cerf en colère Crédit : Lewis Newman

Les amoureux des animaux en colère ont répondu à la vidéo publiée sur Twitter pour critiquer le promeneur de chiens pour son comportement.

L’un d’eux a écrit : « Ces sabots sont tranchants comme des rasoirs, sans parler du poids de la bête. J’ai beaucoup de photos de personnes nourrissant des cerfs et les caressant et des chiens attaqués. Cette vidéo est une bonne illustration de ce qui peut arriver.

Un deuxième a déclaré: « Les chiens sans laisse sont un gros problème pour la faune de Londres. Nous avons besoin de véritables conséquences pour les propriétaires de chiens irresponsables. »

Un troisième a ajouté: « C’est incroyable combien de fois j’ai vu des chiens chasser des cerfs cette année, avec des chiens en laisse partout, c’est un comportement fou et inquiétant. »

Les propriétaires de chiens sont autorisés à promener leurs animaux de compagnie dans le parc Bushy, mais sont informés qu’ils sont tenus en laisse dans tout le parc pendant la saison de mise bas des cerfs.

Des panneaux sont affichés dans les parcs, indiquant que la saison s’étend de mai à juillet chaque année, les mêmes règles s’appliquant à Richmond Park et seront levées le 2 août.

Le cerf a chassé le promeneur de chien qui a laissé son chien sans laisse Crédit : Lewis Newman

Des affiches ont été installées autour du parc Bushy avertissant les gens où il est sûr de laisser leurs chiens sortir Crédit : Lewis Newman

Environ 300 cerfs devraient naître dans les parcs pendant la saison des naissances, les faons étant cachés dans les fougères et les hautes herbes par les cerfs femelles dans le but de les cacher aux chiens.

Simon Richards, directeur du parc de Richmond Park, a déclaré: «Pendant la saison de mise bas des cerfs, nous déconseillons fortement de promener les chiens dans les parcs Richmond ou Bushy mais, si cela n’est pas possible, les chiens doivent être tenus en laisse dans toutes les zones du parc. parcs.

« Les femelles chevreuils ont peur que les chiens nuisent à leurs petits. Le souci pour leur nouveau-né signifie qu’ils peuvent agir sur la défensive envers les chiens – ils sont connus pour poursuivre et attaquer, même si le chien est à distance et n’agit pas de manière provocante.

« Les promeneurs de chiens doivent rester vigilants, éviter les zones de végétation dense et respecter le périmètre du parc. »

Depuis août 2020, 55 incidents de chiens chassant des cerfs ont été signalés, mais on pense que de nombreux incidents ne sont pas signalés.

Au moins cinq cerfs sont morts après les incidents de poursuite de l’année dernière, et un certain nombre de propriétaires de chiens ont comparu devant le tribunal et ont été condamnés pour ne pas avoir gardé leur animal de compagnie sous contrôle.

Les promeneurs de chiens ont également été avisés d’éviter les zones du parc ombrées en orange sur les cartes et sont invités à planifier leurs itinéraires à l’avance.

Les visiteurs sont également invités à laisser de l’espace aux femelles et à ne pas chercher de jeunes chevreuils ou les ramasser s’ils les voient par eux-mêmes.

M. Richards a ajouté : « Chaque année, nous recevons des appels concernant des bébés cerfs « abandonnés ». Mais les cerfs femelles sont d’excellentes mères, et elles ne se dérobent pas à leur responsabilité.

« Au lieu de cela, ils cachent leurs petits pendant qu’ils cherchent de la nourriture pour créer le lait dont ils ont besoin pour nourrir leurs petits.

« Tout au long de la journée, la mère reviendra périodiquement allaiter son nouveau-né, mais elle peut le rejeter si elle perçoit une odeur humaine, alors ne touchez en aucun cas un cerf nouveau-né.

« Même si vous pensez faire la bonne chose, vous ne ferez en réalité qu’un stress important au nouveau-né et, malheureusement, vous pourriez le faire abandonner par sa mère. »

Un porte-parole de la Royal Parks Police a ajouté: « Nous avons dû sauver plusieurs promeneurs de chiens de la « traque » des cerfs et les coincer pendant la saison des naissances, veuillez essayer d’éviter les troupeaux pour vous et votre propre protection de chiens. »