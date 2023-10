Moment où un garçon de 10 ans est kidnappé par des terroristes du Hamas et emmené à Gaza alors qu’un passant les supplie de ne pas lui « faire de mal »

Une vidéo a été diffusée montrant un garçon de 10 ans kidnappé dans son pays natal par des terroristes du Hamas alors qu’ils lançaient leur attaque contre Israël ce week-end.

Les images troublantes montrent le jeune traîné vers une ouverture de la barrière frontalière entre Gaza et Israël par les hommes armés, qui ont kidnappé environ 150 personnes lors de leur offensive surprise lancée samedi matin.

Erez Kalderon, qui a été emmené de chez lui à Nir Oz, dans le sud d’Israël, par le Hamas, a l’air terrifié alors qu’il est conduit dans les rues par des hommes lourdement armés.

Son père Offer et sa sœur Sahar, 16 ans, ont également été enlevés lors de l’attaque terrestre, aérienne et maritime sans précédent du Hamas qui a laissé Israël sous le choc.

Les images chaotiques, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent le jeune garçon tenu par les bras par un homme beaucoup plus grand qui est accompagné d’un autre tenant un fusil.

L’une des mains de l’homme armé d’un fusil semble être couverte de sang.

D’autres combattants sont vus se déplacer le long de la route, dont un qui passe devant le groupe traînant Erez à l’arrière d’une moto.

Une clôture bordée de barbelés, présumée être la frontière entre Gaza et Israël, est visible à l’arrière-plan, ainsi que de la fumée s’élevant dans le ciel au loin.

Un homme, qui n’est pas identifié dans la vidéo, est entendu implorer les hommes armés qui l’entraînent sur la route en disant : « Ne leur faites pas de mal, ils sont jeunes, laissez-les, celui-là est un jeune garçon qui n’a peut-être que 10 ans ». ‘.

Les images ne permettent pas de savoir clairement s’il s’agit de l’un des ravisseurs disant qu’ils devraient laisser le jeune Israélien tranquille, d’un autre Israélien kidnappé plaidant en arabe auprès de ses ravisseurs, ou d’un autre simple spectateur.

Les images sont coupées avant que l’on voit le jeune être emmené à Gaza.

La famille d’Erez a depuis parlé de son enlèvement, affirmant que lui, son père et sa sœur se cachaient samedi matin et qu’ils étaient sans nouvelles depuis.

« Hier, à 8h30, ils ont envoyé des messages indiquant que les terroristes sont devant leur maison… et qu’ils se cachent », indique un message d’un proche qui a circulé en ligne. « Depuis lors, leurs voix n’ont pas été entendues. »

Gaya Kalderon, la sœur d’Erez, 21 ans, qui vit à Tel Aviv, a déclaré à Sky News : « Tout ce que j’ai dans ma vie – ma famille – a disparu. Je suis terrifiée par les photos et je n’en crois pas mes yeux. Cela ressemble à un film d’horreur qui ne se réalisera jamais. Mais c’est le cas.

La guerre a commencé après que les terroristes du Hamas ont fait irruption en Israël samedi, provoquant des échanges de tirs dans les rues pour la première fois depuis des décennies.

Au moins 1 600 personnes ont déjà été tuées des deux côtés, et peut-être des centaines d’autres, Israël affirmant mardi que son bilan a dépassé le millier, bien que des rapports distincts suggèrent que le bilan total pourrait être beaucoup plus élevé.

À Gaza et en Cisjordanie, 704 personnes ont été tuées, selon les autorités locales ; Israël affirme que des centaines de combattants du Hamas en font partie. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Les corps d’environ 1 500 combattants du Hamas ont été retrouvés sur le territoire israélien, a indiqué l’armée. Il n’était pas clair dans l’immédiat si ces chiffres chevauchaient les décès précédemment signalés par les autorités palestiniennes.

Le Hamas et d’autres groupes militants à Gaza détiennent actuellement en otages plus de 150 soldats et civils, selon Israël, le Hamas menaçant d’exécuter des otages si les Forces de défense israéliennes frappaient des cibles à Gaza sans avertissement.

Le conflit ne fera que s’intensifier. Israël a étendu mardi la mobilisation de réservistes à 360 000 personnes, selon les médias du pays.

Après des jours de combats, l’armée israélienne a déclaré mardi matin qu’elle avait repris le contrôle effectif des zones attaquées par le Hamas dans le sud et de la frontière avec Gaza.

Une question qui se pose est de savoir si Israël lancera une offensive terrestre sur Gaza – une bande de terre de 40 km de long coincée entre Israël, l’Égypte et la mer Méditerranée, qui abrite 2,3 millions d’habitants et est gouvernée par le Hamas depuis 2007.

L’armée israélienne a déclaré avoir frappé des centaines de cibles pendant la nuit dans le quartier Rimal de la ville de Gaza, un quartier chic qui abrite les ministères du gouvernement dirigé par le Hamas, ainsi que des universités, des médias et des organisations humanitaires.

Après des heures d’attaques incessantes, les habitants ont quitté leurs maisons à l’aube pour découvrir des bâtiments déchirés en deux par les frappes aériennes ou réduits à des monticules de béton et de barres d’armature.

Des voitures ont été rasées et des arbres ont brûlé dans des rues résidentielles transformées en paysages lunaires.

La dévastation témoigne de ce qui semble être une nouvelle tactique israélienne : avertir les civils de quitter certaines zones, puis frapper ces zones avec une intensité sans précédent.

Les Palestiniens se précipitent à travers une casquette après avoir abattu la clôture à la frontière entre Israël et Gaza et entrent en Israël après des affrontements et des attaques dans la ville de Gaza, à Gaza, le 7 octobre.

De la fumée s’élève près de la barrière frontalière entre Gaza et Israël le 7 octobre

Les bombardements et les menaces d’Israël de renverser le Hamas ont aiguisé les questions sur la stratégie et les objectifs du groupe.

Mais on ne sait pas exactement quelles sont les options dont dispose Israël face à la férocité des représailles israéliennes et au risque de perdre une grande partie de son infrastructure gouvernementale.

Quelques heures après le début de l’incursion de samedi, un haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, a déclaré que le groupe avait prévu toutes les possibilités, y compris une « guerre totale », et qu’il était prêt à subir des « coups sévères ».

Pendant ce temps, mardi après-midi, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Ubaida, a demandé aux habitants du port israélien d’Ashkelon de quitter la zone mardi à 17 heures, sans donner plus de détails, dans un inquiétant avertissement à ses habitants.