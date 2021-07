Moment où papa s’attaque au «délinquant sexuel» après que le fluage soit monté dans la chambre de sa fille de cinq ans et s’est exposé

Un délinquant sexuel a été scotché par le père d’une fillette de cinq ans après que l’envahisseur aurait grimpé dans la fenêtre de sa chambre et se serait caressé tout en lui disant qu’il l’avait » aimée « .

Daniel Diaz, 39 ans, a été surpris en train de ramper dans la maison de Charles Street à Patterson, en Californie, vers 5 heures du matin mardi.

Un père et une mère forcent un intrus délinquant sexuel condamné qui aurait fait irruption dans la chambre de leur fille Crédit : CBS 13

Daniel Diaz, 39 ans, a été scotché par le père d’une fillette de cinq ans après avoir prétendument fait irruption dans la maison par la fenêtre de sa chambre. Crédit : Bureau du shérif du comté de Stanislaus

Le père rattrapé juste à Diaz avait réussi à atteindre la chambre du tout-petit sans défense à l’arrière de la maison – menant à une bagarre filmée.

« Il était dans la fenêtre du salon essayant de jeter un coup d’œil et il saisissait ses parties intimes et regardait autour de lui », a déclaré la mère de la fille, Martha Zepeda, à CBS Sacramento en espagnol avec sa fille aînée, Ceci Ramirez, traduisant.

La grand-mère s’est réveillée et a réussi à réveiller le père de la fille.

Il a chargé Diaz et lui a d’abord donné un avertissement verbal de partir ou il a prévenu qu’il appellerait la police.

Diaz aurait envahi la maison tôt mardi matin avant que le père et la mère ne le forcent à sortir et le clouent au sol avec du ruban adhésif. Crédit : CBS 13

Diaz aurait ignoré un avertissement verbal de quitter la maison avant de revenir et de forcer la fenêtre de la chambre du tout-petit, la faisant se réveiller terrorisée. Crédit : CBS 13

Mais Diaz l’a apparemment ignoré.

« C’est à ce moment-là qu’ils ont entendu un bruit géant et fort et c’est à ce moment-là que son mari est allé vérifier », a expliqué Martha au point de vente.

Le père de la fille a découvert que Diaz n’avait pas tenu compte de ses protestations et a cette fois retiré la moustiquaire de la fenêtre et allumé les lumières.

« L’homme a allumé les lumières et c’est à ce moment-là que ma sœur s’est réveillée et elle a eu peur », a expliqué Ramirez.

Le père en colère a ensuite traîné Diaz hors de la maison, mais cette fois, il a été vu en train de lutter contre l’homme au sol et c’est à ce moment-là que la mère et le père ont scotché le prétendu pervers.

La sœur à l’action rapide a appelé les flics qui sont arrivés après environ 15 minutes et a soulagé Diaz qui avait cloué l’homme au sol.

« J’avais assez peur parce que je pensais que l’homme l’aurait prise et kidnappée », a déclaré la sœur de la jeune fille à la chaîne de télévision.

Daniel Diaz, originaire de Los Banos, est inscrit au registre des délinquants sexuels après avoir été condamné en 2009 pour « agression avec intention de commettre un viol ».

Diaz a été libéré de prison en 2018 en 2018 et est actuellement répertorié comme « incarcéré ».

La famille Zepeda a remarqué que l’homme portait un bracelet à la cheville sur sa jambe, selon ABC 10.

Diaz a été emmené à la prison du comté de Stanislaus et giflé pour suspicion d’invasion de domicile, d’observation et de rôdage, de cambriolage et de maltraitance d’enfants, selon les dossiers de la prison.

Il a été placé en détention provisoire avec une caution fixée à 150 000 $.