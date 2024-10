Moment où Meghan Markle a sérieusement « menacé » les Royals

Meghan Markle a apparemment donné un avertissement aux Royals avec un signal subtil dans une interview.

La duchesse de Sussex, qui s’est assise avec The Cut pour discuter de son podcast Archetypes en 2023, a admis qu’elle avait beaucoup à dire sur son séjour au Royaume-Uni et qu’elle choisissait de rester silencieuse.

S’adressant au Sunday Time, l’expert royal Roya Nikkah a déclaré : « Les menaces à peine voilées qui ont été reçues [Meghan’s interview with The Cut] …Je pense [she] j’espère probablement que ce sera le cas [feel threatening] à la famille royale… [But] Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui lèvent les yeux au ciel et qui disent : « Nous sommes habitués à ça maintenant »… [But] cette phrase, « J’ai beaucoup à dire jusqu’à ce que je ne le fasse plus » et « Je n’ai jamais signé quoi que ce soit qui m’empêche de parler »… il y avait là une déduction très forte.

« Et bien sûr, le rappel qu’elle tient un journal, et [her] révélation selon laquelle « Lorsque nous sommes revenus à Windsor, à Frogmore Cottage pour le Jubilé, j’ai redécouvert mon journal que j’avais laissé là-bas » – j’ai été étonné de découvrir qu’elle avait laissé un journal très privé à Windsor, plutôt que de prendre le récupérer.

L’expert a ensuite noté que Meghan devrait écrire ses propres mémoires.

Elle a noté: « Elle a mentionné à plusieurs reprises au cours des deux dernières années qu’elle tenait un journal, et je pense qu’il y a une très forte conclusion selon laquelle Meghan pourrait écrire ses propres mémoires. »