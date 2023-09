Moment où l’ex-Miss Russie et héritière millionnaire de Smirnoff est surprise en train de téléphoner alors qu’elle conduisait une Porsche de luxe

C’est le moment où une ex-Miss Russie et héritière millionnaire de Smirnoff a été surprise en train de téléphoner alors qu’elle conduisait sa Porsche de luxe.

Marinika Smirnova, 40 ans, était proche de sa maison de six chambres d’une valeur de 4,7 millions de livres sterling à Kensington, dans l’ouest de Londres, lorsqu’elle a été filmée.

Marinika Smirnova a été surprise au téléphone alors qu’elle était au volant Crédit : CyclingMikey

Smirnova est une mondaine et héritière russe Crédit : Instagram

La mondaine et mannequin semble cacher à la hâte son téléphone lorsqu’elle se rend compte qu’elle a été attrapée.

Smirnova a été reconnue coupable d’avoir utilisé un téléphone portable au volant.

Elle ne s’est pas présentée au tribunal, mais a été condamnée à une amende de 220 £ plus 620 £ de frais et une suramende compensatoire de 88 £.

L’ancienne star de télé-réalité a également obtenu six points sur son permis à la suite de l’incident survenu à Hyde Park le 10 décembre de l’année dernière.

Le tribunal de première instance de Lavender Hill a appris que la vidéo avait été prise par « CyclingMikey », qui a aidé à piéger d’autres automobilistes célèbres.

Le YouTuber a déclaré qu’il marchait à vélo dans le parc de Londres lorsqu’il a repéré Smirnova au volant de sa Porsche 911 Targa 4S rouge.

Il a ajouté : « J’ai vu l’écran allumé sur le téléphone et quelques changements dans le applications elle naviguait à travers. Alors que je me penchais, la conductrice a rangé le téléphone et m’a regardé – un regard dédaigneux et je ne lui en veux pas.

« Je n’ai pas reconnu la conductrice, mais je l’ai fouillé depuis et elle est un peu célébrité. Je recherche le comportement routier, pas certaines personnes ou certaines voitures, même si j’admire son bon comportement personnel. »

Le tribunal a été informé que Smirnova n’avait pas répondu à une offre de la police concernant une amende forfaitaire et que l’affaire avait donc été renvoyée devant le tribunal.

Elle avait demandé l’ajournement de l’audience car elle se trouve à l’étranger, mais cette demande a été rejetée par les magistrats.

Smirnova est la fille du Soviétique gymnastique championne Elena Kolesnikova et petite-nièce de Pierre Smirnoff, qui commença à distiller de la vodka à Moscou en 1818.

Le modèle a gagné Miss Russie en 2008 et a joué dans Meet the Russians sur Fox TV.

L’ancienne Miss Russie a été surprise au téléphone à Hyde Park Crédit : Instagram

Elle a été condamnée à une amende et à six points sur son permis. Crédit : Instagram

Le mannequin avait tenté de faire ajourner l’affaire Crédit : Instagram