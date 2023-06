Moment où les troupes ukrainiennes prennent d’assaut la tranchée russe et abattent un soldat ennemi

C’est le moment dramatique où les forces spéciales ukrainiennes se sont infiltrées dans une tranchée ennemie et ont abattu un soldat ennemi alors qu’il sortait d’un coin de rue.

Dix soldats russes ont été tués dans l’attaque, qui a eu lieu dans le sud de l’Ukraine.

Les images de la caméra corporelle d’un soldat montrent comment les troupes russes ont à peine eu le temps de réagir avant d’être «éliminées».

La vidéo montre comment les forces spéciales ont lancé des engins explosifs et ont attendu tactiquement à un carrefour du système de tranchées que les soldats ennemis passent pour pouvoir les abattre.

Les images ont été obtenues plus tôt lundi auprès des forces d’opérations spéciales (SSO) des forces armées ukrainiennes.

Dans un communiqué, le SSO a déclaré: «Les guerriers ukrainiens ont infiltré les tranchées ennemies par l’arrière en direction du sud et ont éliminé 10 occupants.

« Dans le sud, tout en accomplissant leur mission, les opérateurs du Centre naval d’opérations spéciales ont réussi à se faufiler derrière les lignes ennemies. Le groupe de combat de guerriers SSO a pris l’ennemi par surprise.

« Certains des soldats ennemis, se remettant de l’attaque inattendue, ont tenté de résister. Cependant, comme le montre la vidéo capturée par l’un de nos guerriers, leurs efforts ont été vains.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février de l’année dernière, dans ce que le Kremlin appelle encore une « opération militaire spéciale ». Aujourd’hui marque le 481e jour de la guerre à grande échelle.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a signalé qu’entre le 24 février 2022 et le 15 juin 2023, la Russie avait perdu environ 220 450 hommes, 3 989 chars, 7 735 véhicules blindés de combat, 3 865 unités d’artillerie, 610 lance-roquettes multiples, 370 systèmes de défense aérienne, 314 avions de guerre, 305 hélicoptères, 3 383 drones, 1 211 missiles de croisière, 18 navires de guerre, 6 613 véhicules à moteur et camions-citernes et 526 unités d’équipements spéciaux.

La Russie a affirmé que ses pertes ont été beaucoup plus faibles, mais fournit des mises à jour peu fréquentes sur ses derniers chiffres.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré lundi que le groupe stratégique opérationnel de Tavria avait libéré huit colonies près de Berdyansk et de Melitopol la semaine dernière.

Elle a nommé les colonies Novodarivka, Levadne, Storozheve, Makarivka, Blagodatne, Lobkove, Neskuchne et Piatykhatky.

Maliar a ajouté que l’armée ukrainienne avait avancé de plus de quatre milles dans le territoire tenu par l’ennemi pendant l’offensive.

Les hostilités autour de Bakhmut ont diminué d’intensité. Pourtant, plus de 40 affrontements y ont encore eu lieu la semaine dernière.

De plus, la semaine dernière, l’armée ukrainienne aurait capturé plus de 80 combattants russes.

L’armée russe a effectué 59 frappes aériennes et plus de 100 attaques à la roquette contre des positions militaires ukrainiennes et des zones résidentielles au cours des dernières 24 heures.

Selon le porte-parole de l’état-major des forces armées ukrainiennes, Andrii Kovalev, qui a révélé que plus de 20 bâtiments résidentiels et une école avaient été détruits ou endommagés.

M. Kovalev a ajouté que les Russes continuaient de concentrer leurs efforts autour de Lymansky, Bakhmutsky, Avdiyivskyi et Marinsky, où 24 affrontements ont eu lieu au cours des dernières 24 heures.

L’ONU s’est engagée auprès des gouvernements ukrainien et russe au sujet de l’acheminement efficace de l’aide humanitaire aux personnes touchées par la destruction du barrage de Kakhovka.

Selon la chef de l’ONU en Ukraine, Denise Brown, le gouvernement russe a refusé à plusieurs reprises la demande de l’organisation d’accéder aux zones de l’Ukraine sous contrôle russe.

L’ONU a déclaré: «Nous exhortons les autorités russes à agir conformément à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.

« L’aide ne peut être refusée aux personnes qui en ont besoin. L’ONU continuera de faire tout ce qu’elle peut pour atteindre toutes les personnes – y compris celles qui souffrent à la suite de la récente destruction du barrage – qui ont un besoin urgent d’une aide vitale, où qu’elles se trouvent.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que « la Russie perdra les territoires occupés ». Il n’y a et il n’y aura pas d’alternative à nos démarches de désoccupation.

Il a ajouté: « Je suis reconnaissant à tous ceux qui sont maintenant au combat, aux positions et aux postes de combat! » Je remercie tous ceux qui aident!’