Moment où les enfants sanglotent d’horreur alors que le personnel cruel de la crèche porte un masque d’Halloween terrifiant

Une PÉPINIÈRE a essuyé des tirs après la diffusion d’images de travailleurs utilisant un masque d’Halloween terrifiant pour torturer des enfants horrifiés en guise de punition.

La vidéo montre plusieurs membres du personnel de Lil’ Blessings Childcare tentant d’effrayer des enfants innocents pour qu’ils se comportent mieux dans un acte décrit par les parents comme “hidreux”.

Le travailleur masqué a semblé se pencher et crier au visage des enfants effrayés Crédit : Reddit

Elle a fait semblant de les chasser dans la salle de classe alors qu’ils s’enfuyaient terrorisés Crédit : Reddit

Des images publiées sur Facebook, qui auraient été prises par un collègue inquiet, montrent une employée de la garderie du Mississippi alors qu’elle intimide un groupe d’enfants à une table.

On peut dire à un travailleur de dire à la femme au masque d’éviter certains tout-petits qui ont «été bons», en ne ciblant que ceux qui ont été «mauvais».

De nombreux enfants terrifiés peuvent être vus en train de sangloter alors que la femme masquée fait le tour du centre, criant et criant après les enfants.

Lors d’un incident, elle se penche sur un enfant terrifié et lui demande « tu es méchant », ce à quoi l’enfant crie « non » et secoue la tête.

Elle crie alors dans le visage du jeune enfant et crie “tu ferais mieux d’être bon” avant de cibler un autre.

Si l’on en croit le clip, l’éducatrice continue l’acte pendant plusieurs minutes dans divers centres environnants – disant à un deuxième groupe d’enfants «d’être prêts».

À un moment donné, trois enfants effrayés ont même eu recours à se cacher derrière une étagère alors que la femme faisait semblant de défoncer la porte.

Après être entrée dans la pièce, elle poursuit ensuite les tout-petits qui commencent à courir et semblent commencer à gémir de terreur.

Elle ordonne ensuite aux enfants de “nettoyer”, allant même jusqu’à crier, avant de se précipiter dans une autre classe.

La série d’incidents, qui a semblé traumatiser la majorité des enfants, a été partagée sur Facebook jeudi par un collègue inquiet.

Jennifer Kayla Newman affirme qu’elle a enregistré les scènes choquantes pour souligner les actions de son collègue aux parents.

En publiant une longue déclaration sur Facebook, elle a déclaré: “Il y a quelques semaines, des filles de la garderie ont acheté des masques d’Halloween pour effrayer les enfants, elles l’ont fait et je ne l’ai jamais eu en vidéo.

“Quand j’ai entendu qu’elle allait recommencer, j’ai enregistré pour avoir la preuve, puis la vidéo a été envoyée aux parents pour leur montrer comment leur enfant était traité.”

Elle a poursuivi: «Je n’ai pas filmé cela pour des conneries et des rires. Ce n’était pas drôle pour moi. Cela ne m’a pas amusé.

“Celui qui crie sur le visage des enfants, ce n’est PAS moi. Celui qui se tient à côté de la fille qui crie n’est PAS moi. Ce rire dans la vidéo n’est PAS moi.

Jennifer a déclaré qu’elle avait essayé de signaler le comportement de ses collègues pendant un certain temps mais, jusqu’à présent, elle avait déclaré qu’elle était incapable de fournir des preuves.

Répondant aux affirmations des utilisateurs selon lesquelles elle aurait dû contacter la police, elle a souligné le même fait – insistant sur le fait que les caméras à l’intérieur de la garderie ne fonctionnent pas.

“Je n’ai rien à cacher. J’ai fait ce que je pensais être le mieux à ce moment-là”, a-t-elle insisté jeudi.

“PEUT-ÊTRE, je ne l’ai pas géré à 100 % comme j’aurais dû le faire, mais mes intentions étaient bonnes.”

Jeudi, le Monroe Journal a affirmé que quatre employés avaient été accusés des vidéos devenues virales plus tôt cette semaine.

Le Sun a tenté de contacter Lil ‘Blessings Childcare pour obtenir des commentaires.

Dans un communiqué publié jeudi, des responsables ont déclaré qu’ils enquêtaient sur l’incident.

“Le département du comté de Monroe, MS Sheriff est au courant de la vidéo de la garderie de Hamilton et travaille avec le procureur du comté pour voir s’il y a d’éventuelles accusations criminelles qui peuvent être déposées”, a déclaré un message sur Facebook.

Ce dernier a exhorté les parents en colère à ne pas rechercher les travailleurs accusés pendant que l’enquête se poursuit.

Le clip viral montrait le travailleur et d’autres membres du personnel ciblant prétendument des enfants “mal élevés” Crédit : Reddit

Dans un clip, une travailleuse a été vue de près avec un enfant alors qu’elle enfilait le masque d’Halloween Crédit : Reddit