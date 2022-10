Moment où les conscrits russes ont dit “vous n’êtes pas de la chair à canon” avant que le père de deux enfants furieux ne lance une diatribe cinglante

C’est le moment où des combattants russes nouvellement enrôlés se sont retournés contre un responsable local, lui disant de refuser d’être de la “chair à canon”.

Dans une vidéo filmée cette semaine dans la ville d’Ardatovsky, située à quelque 360 ​​km à l’est de Moscou, des recrues russes ont confronté un responsable local après qu’il leur ait dit qu’elles n’étaient “pas pour le fourrage”.

Une nouvelle recrue affronte le responsable local à Ardatovsky

De nombreuses recrues se sont plaintes du manque de formation

Le chef du district d’Ardatovsky a déclaré aux recrues, qui faisaient la queue devant lui avant de se rendre en Ukraine.: “Chères recrues. Vous n’êtes pas des canons à fourrage, mais des soldats entraînés.”

De nouveaux hommes mobilisés ont immédiatement répondu à l’unisson : “Nous sommes de la chair à canon !”.

Postée le 25 octobre, la vidéo montre ensuite le responsable russe disant aux recrues qu’elles avaient cinq minutes pour dire au revoir à leurs proches.

À ce moment-là, une recrue se détache des rangs et crie: “Tu es foutu ** d. Ce type est un invalide. Et moi? J’ai un fils de huit ans et une fille de six ans.”

La vidéo montre la même nouvelle recrue s’approchant de manière conflictuelle du responsable local en disant: “Ce ne sont que des mots vides de sens”.

À ce stade, d’autres recrues interviennent et partagent leurs opinions sur la mobilisation.

Un homme crie : « Espèces de connards.

On entend d’autres recrues se plaindre du manque d’équipement et de formation.

Dans une autre séquence de la vidéo, un soldat exhibe son équipement en disant : « Le cric qu’on m’a donné est vieux. Le pantalon est standard. Le bonnet de pluie date de l’époque soviétique.

Dans la base de réserve, qui s’annonce très encombrée, un soldat montre alors son sac de fonction et sa casquette grise.

‘C’est le sac à dos. Le chapeau… qui sait ? 198s !”, a déclaré le soldat, faisant référence à l’équipement utilisé par l’armée soviétique.

Le chapeau montré dans la vidéo semble être un chapeau russe Chapka Ushanka, qui est utilisé depuis des décennies mais qui est toujours utilisé par l’armée russe.

Cela survient alors que Vladimir Poutine a déclaré qu’il serait heureux de sacrifier 20 millions de soldats pour s’assurer qu’il pourrait gagner en Ukraine et assurer son avenir au Kremlin.

L’avertissement effrayant survient alors que les craintes que la guerre en Ukraine devienne nucléaire continuent de croître alors que le ministre russe de la Défense a déclaré qu’une “bombe sale” pourrait exploser en Ukraine.

Le mois dernier, Poutine a annoncé la mobilisation partielle de son pays, affirmant qu’au moins 300 000 hommes pourraient être enrôlés sur la ligne de front en Ukraine.

Pendant ce temps, le chef de guerre russe Sergei Shoigu a averti que la zone de guerre brutale risquait une “escalade incontrôlée” alors que les forces de Poutine continuent d’être repoussées à travers la ligne de front.

Shoigu a suggéré que l’Ukraine pourrait en fait être celle qui ferait exploser une “bombe sale” – un explosif contenant des matières radioactives.